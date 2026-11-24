FLIS encerra sua quinta edição com público recorde e incentivo à leitura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

FLIS encerra sua quinta edição com público recorde e incentivo à leituraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/11/2026 16:21

A quinta edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) terminou com números expressivos e reforçou a presença do município no calendário cultural do Estado do Rio de Janeiro. Realizado entre os dias 11 e 20 de novembro, no Campo de Aviação, no Centro, o evento recebeu 142 mil visitantes e registrou a venda de mais de 190 mil livros ao longo dos dez dias de programação.

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Com entrada gratuita, a feira reuniu literatura, música, educação e atividades culturais para diferentes faixas etárias. A programação contou com mais de 20 escritores e personalidades de projeção nacional, além de mais de 12 apresentações musicais. Entre os destaques estiveram os shows de Vanessa da Mata, Nando Reis e Os Garotin, que atraíram grande público ao espaço.



Com o tema “Histórias que inspiram gerações”, a edição deste ano também homenageou o cartunista Mauricio de Sousa, criador de personagens conhecidos por diferentes gerações de brasileiros. Com entrada gratuita, a feira reuniu literatura, música, educação e atividades culturais para diferentes faixas etárias. A programação contou com mais de 20 escritores e personalidades de projeção nacional, além de mais de 12 apresentações musicais. Entre os destaques estiveram os shows de Vanessa da Mata, Nando Reis e Os Garotin, que atraíram grande público ao espaço.Com o tema “Histórias que inspiram gerações”, a edição deste ano também homenageou o cartunista Mauricio de Sousa, criador de personagens conhecidos por diferentes gerações de brasileiros.

Shows e encontros com escritores movimentam a feira

A programação musical foi um dos atrativos da FLIS 2026. Ao longo dos dez dias, moradores e turistas acompanharam apresentações de diferentes estilos, com destaque para os shows nacionais de Vanessa da Mata, Nando Reis e Os Garotin.



Na literatura, a feira recebeu nomes conhecidos de diferentes áreas, como o ex-jogador Zico, as escritoras Martha Medeiros e Thalita Rebouças e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Os encontros abordaram assuntos como esporte, música, universo feminino, humor, identidade e questões sociais.



A escritora Eliana Alves Cruz também esteve entre os destaques da programação. Pelo segundo ano consecutivo, ela participou da feira, desta vez em um encontro voltado à reflexão sobre memória, identidade e a presença da cultura negra na literatura brasileira.



Em 2025, a autora havia participado de uma atividade direcionada ao público infantil. Nesta edição, integrou o debate sobre o projeto Escreviventes, que propõe uma reflexão sobre experiências pessoais, literatura e sociedade.



Eliana destacou as diferenças entre conversar com crianças e participar de uma atividade voltada a mulheres adultas, ressaltando como as experiências individuais também ajudam a compreender a história e a realidade do país.

Escola que Lê incentiva formação de leitores

Um dos principais pilares da Feira Literária Internacional de Saquarema é o projeto Escola que Lê, desenvolvido pela rede municipal de ensino. A iniciativa promove atividades de incentivo à leitura durante todo o ano letivo e tem na feira um dos momentos mais importantes de sua programação.



Por meio do projeto, cada estudante da rede municipal recebe um vale-livro no valor de R$ 250, que pode ser utilizado livremente nos estandes da feira. O benefício permite que crianças e adolescentes escolham as próprias obras, estimulando a autonomia e o contato com diferentes gêneros literários.



Além de ampliar o acesso aos livros, a iniciativa também trabalha conceitos de educação financeira. Os estudantes utilizam um cartão literário para realizar as compras, experiência que contribui para aproximar o aprendizado escolar de situações do cotidiano.



A coordenadora da FLIS, Elisangela Costa, ressaltou que o evento representa a conclusão de um trabalho desenvolvido nas escolas ao longo do ano. Segundo ela, os alunos estudam a vida e a obra dos escritores e, durante a feira, têm a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns desses autores.

Encerramento destaca Consciência Negra

O último dia da programação, em 20 de novembro, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, foi dedicado à valorização da cultura afro-brasileira e à discussão sobre igualdade racial.



Um dos principais momentos foi a mesa “Consciência Negra: direito, igualdade racial e justiça social”, que reuniu convidados locais para debater o papel da literatura e da educação no enfrentamento ao racismo e na promoção da cidadania.



A programação também contou com a participação de Valéria Valenssa, ex-Globeleza e modelo, que apresentou seu segundo livro. Ela destacou a importância de iniciativas literárias desse porte nos municípios, principalmente pela possibilidade de aproximar leitores de escritores e incentivar o contato com diferentes obras.

Evento fortalece calendário cultural do município

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destacou a participação das famílias e dos estudantes durante os dez dias de programação. Para ela, a presença do público e os resultados alcançados reforçam a importância dos investimentos em educação e cultura.



Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a FLIS transformou o Campo de Aviação em um espaço de convivência, aprendizado e acesso gratuito à literatura.



Com 142 mil visitantes e mais de 190 mil livros comercializados, a quinta edição encerra com resultados que demonstram a dimensão alcançada pelo evento e a força das iniciativas de incentivo à leitura no município.