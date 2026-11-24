FLIS encerra sua quinta edição com público recorde e incentivo à leituraDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Com entrada gratuita, a feira reuniu literatura, música, educação e atividades culturais para diferentes faixas etárias. A programação contou com mais de 20 escritores e personalidades de projeção nacional, além de mais de 12 apresentações musicais. Entre os destaques estiveram os shows de Vanessa da Mata, Nando Reis e Os Garotin, que atraíram grande público ao espaço.
Com o tema “Histórias que inspiram gerações”, a edição deste ano também homenageou o cartunista Mauricio de Sousa, criador de personagens conhecidos por diferentes gerações de brasileiros.
Shows e encontros com escritores movimentam a feira
Na literatura, a feira recebeu nomes conhecidos de diferentes áreas, como o ex-jogador Zico, as escritoras Martha Medeiros e Thalita Rebouças e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Os encontros abordaram assuntos como esporte, música, universo feminino, humor, identidade e questões sociais.
A escritora Eliana Alves Cruz também esteve entre os destaques da programação. Pelo segundo ano consecutivo, ela participou da feira, desta vez em um encontro voltado à reflexão sobre memória, identidade e a presença da cultura negra na literatura brasileira.
Em 2025, a autora havia participado de uma atividade direcionada ao público infantil. Nesta edição, integrou o debate sobre o projeto Escreviventes, que propõe uma reflexão sobre experiências pessoais, literatura e sociedade.
Eliana destacou as diferenças entre conversar com crianças e participar de uma atividade voltada a mulheres adultas, ressaltando como as experiências individuais também ajudam a compreender a história e a realidade do país.
Escola que Lê incentiva formação de leitores
Por meio do projeto, cada estudante da rede municipal recebe um vale-livro no valor de R$ 250, que pode ser utilizado livremente nos estandes da feira. O benefício permite que crianças e adolescentes escolham as próprias obras, estimulando a autonomia e o contato com diferentes gêneros literários.
Além de ampliar o acesso aos livros, a iniciativa também trabalha conceitos de educação financeira. Os estudantes utilizam um cartão literário para realizar as compras, experiência que contribui para aproximar o aprendizado escolar de situações do cotidiano.
A coordenadora da FLIS, Elisangela Costa, ressaltou que o evento representa a conclusão de um trabalho desenvolvido nas escolas ao longo do ano. Segundo ela, os alunos estudam a vida e a obra dos escritores e, durante a feira, têm a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns desses autores.
Encerramento destaca Consciência Negra
Um dos principais momentos foi a mesa “Consciência Negra: direito, igualdade racial e justiça social”, que reuniu convidados locais para debater o papel da literatura e da educação no enfrentamento ao racismo e na promoção da cidadania.
A programação também contou com a participação de Valéria Valenssa, ex-Globeleza e modelo, que apresentou seu segundo livro. Ela destacou a importância de iniciativas literárias desse porte nos municípios, principalmente pela possibilidade de aproximar leitores de escritores e incentivar o contato com diferentes obras.
Evento fortalece calendário cultural do município
Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a FLIS transformou o Campo de Aviação em um espaço de convivência, aprendizado e acesso gratuito à literatura.
Com 142 mil visitantes e mais de 190 mil livros comercializados, a quinta edição encerra com resultados que demonstram a dimensão alcançada pelo evento e a força das iniciativas de incentivo à leitura no município.
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