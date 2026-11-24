Polícia Civil prende dois estrangeiros por tráfico internacional de criança em SaquaremaDivulgação/PCERJ
Os presos são um homem de nacionalidade neozelandesa e uma mulher chinesa. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento, que permitiu localizar os suspeitos no município.
A investigação começou depois que os agentes receberam informações sobre uma possível rede de tráfico de recém-nascidos. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que duas mulheres tailandesas teriam viajado ao Brasil no fim da gestação para dar à luz no país, em um esquema relacionado a acordos de gestação por substituição, popularmente conhecidos como barriga de aluguel.
Bebês seriam levados para a Tailândia
As mulheres seriam orientadas a viajar ao Brasil por volta do oitavo mês de gravidez. Já em território brasileiro, os dois estrangeiros presos seriam responsáveis por organizar a estrutura necessária para a permanência delas no país, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento médico.
Ainda conforme a investigação, depois dos partos, o pai biológico chinês viria ao Brasil para realizar o registro da criança. Nos documentos, ele constaria como pai, enquanto a gestante apareceria como mãe.
Na sequência, o grupo organizaria o retorno do homem, do bebê e da mulher tailandesa ao país asiático. Lá, a criança seria entregue aos pais biológicos que teriam contratado o serviço e, posteriormente, seguiria com eles para o destino final.
Polícia investiga participação de outras pessoas
Além disso, os procedimentos relacionados aos nascimentos e à transferência das crianças estão sendo apurados. A investigação pretende esclarecer as circunstâncias em que as gestantes foram encaminhadas ao Brasil e como eram organizadas as etapas posteriores aos partos.
Os dois estrangeiros foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de criança e associação criminosa. As informações divulgadas até o momento são resultado das investigações conduzidas pela 124ª DP.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.