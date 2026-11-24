Polícia Civil prende dois estrangeiros por tráfico internacional de criança em Saquarema - Divulgação/PCERJ

Polícia Civil prende dois estrangeiros por tráfico internacional de criança em SaquaremaDivulgação/PCERJ

Publicado 24/11/2026 16:29 | Atualizado 24/11/2026 16:52

Dois estrangeiros foram presos em flagrante, nesta terça-feira (24), em Saquarema , na Região dos Lagos, suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de crianças. A ação foi realizada por agentes da 124ª DP (Saquarema), que também investigam a atuação de uma associação criminosa ligada à negociação e à transferência de recém-nascidos para outros países.





Os presos são um homem de nacionalidade neozelandesa e uma mulher chinesa. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento, que permitiu localizar os suspeitos no município.



A investigação começou depois que os agentes receberam informações sobre uma possível rede de tráfico de recém-nascidos. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que duas mulheres tailandesas teriam viajado ao Brasil no fim da gestação para dar à luz no país, em um esquema relacionado a acordos de gestação por substituição, popularmente conhecidos como barriga de aluguel. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Os presos são um homem de nacionalidade neozelandesa e uma mulher chinesa. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento, que permitiu localizar os suspeitos no município.A investigação começou depois que os agentes receberam informações sobre uma possível rede de tráfico de recém-nascidos. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que duas mulheres tailandesas teriam viajado ao Brasil no fim da gestação para dar à luz no país, em um esquema relacionado a acordos de gestação por substituição, popularmente conhecidos como barriga de aluguel.

Bebês seriam levados para a Tailândia

De acordo com as apurações, após o nascimento, as crianças seriam encaminhadas à Tailândia e entregues a outras famílias mediante pagamento. O esquema envolveria embriões fecundados com material genético de pais biológicos chineses, implantados nas gestantes tailandesas.



As mulheres seriam orientadas a viajar ao Brasil por volta do oitavo mês de gravidez. Já em território brasileiro, os dois estrangeiros presos seriam responsáveis por organizar a estrutura necessária para a permanência delas no país, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento médico.



Ainda conforme a investigação, depois dos partos, o pai biológico chinês viria ao Brasil para realizar o registro da criança. Nos documentos, ele constaria como pai, enquanto a gestante apareceria como mãe.



Na sequência, o grupo organizaria o retorno do homem, do bebê e da mulher tailandesa ao país asiático. Lá, a criança seria entregue aos pais biológicos que teriam contratado o serviço e, posteriormente, seguiria com eles para o destino final.

Polícia investiga participação de outras pessoas

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer como funcionava a estrutura da organização criminosa e identificar possíveis intermediários envolvidos nos acordos. Os investigadores também buscam verificar se outras pessoas participaram do esquema.



Além disso, os procedimentos relacionados aos nascimentos e à transferência das crianças estão sendo apurados. A investigação pretende esclarecer as circunstâncias em que as gestantes foram encaminhadas ao Brasil e como eram organizadas as etapas posteriores aos partos.



Os dois estrangeiros foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de criança e associação criminosa. As informações divulgadas até o momento são resultado das investigações conduzidas pela 124ª DP.

A reportagem tenta localizar a defesa dos dois presos para obter um posicionamento sobre o caso.