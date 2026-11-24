Delegacia de Saquarema investiga caso de homem morto a tiros na Praia de VilaturDivulgação/PCERJ
De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que dois homens estacionaram a moto nas proximidades da praia e seguiram a pé em direção ao grupo. Os suspeitos se aproximaram da vítima e, em seguida, efetuaram os tiros.
As outras duas pessoas que estavam com Wellington, um homem e uma mulher, não foram atingidas. Após o ataque, os criminosos retornaram à motocicleta e deixaram a região.
Vítima morreu antes da chegada do socorro
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a possível motivação do crime. A dinâmica relatada por testemunhas é uma das informações consideradas pelos investigadores para reconstituir o que aconteceu na praia.
Polícia busca esclarecer o homicídio
Os investigadores buscam esclarecer as circunstâncias do ataque, identificar os dois homens que participaram da ação e descobrir o que teria motivado o assassinato. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.
A Polícia Civil segue reunindo depoimentos e informações que possam ajudar a esclarecer o caso.
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