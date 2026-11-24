Delegacia de Saquarema investiga caso de homem morto a tiros na Praia de Vilatur - Divulgação/PCERJ

Delegacia de Saquarema investiga caso de homem morto a tiros na Praia de VilaturDivulgação/PCERJ

Publicado 24/11/2026 16:48

Um homem identificado como Wellington da Silva Santos foi morto a tiros, na tarde de domingo (22), na Praia de Vilatur, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu enquanto ele estava na faixa de areia acompanhado de dois amigos. Os autores do crime chegaram ao local em uma motocicleta e fugiram logo depois dos disparos.





De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que dois homens estacionaram a moto nas proximidades da praia e seguiram a pé em direção ao grupo. Os suspeitos se aproximaram da vítima e, em seguida, efetuaram os tiros.



As outras duas pessoas que estavam com Wellington, um homem e uma mulher, não foram atingidas. Após o ataque, os criminosos retornaram à motocicleta e deixaram a região. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que dois homens estacionaram a moto nas proximidades da praia e seguiram a pé em direção ao grupo. Os suspeitos se aproximaram da vítima e, em seguida, efetuaram os tiros.As outras duas pessoas que estavam com Wellington, um homem e uma mulher, não foram atingidas. Após o ataque, os criminosos retornaram à motocicleta e deixaram a região.

Vítima morreu antes da chegada do socorro

Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (23), segundo informações divulgadas pela polícia.



Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a possível motivação do crime. A dinâmica relatada por testemunhas é uma das informações consideradas pelos investigadores para reconstituir o que aconteceu na praia.

Polícia busca esclarecer o homicídio

O caso está sendo investigado pela delegacia de Saquarema. Familiares e pessoas próximas à vítima devem prestar depoimento para contribuir com as apurações.



Os investigadores buscam esclarecer as circunstâncias do ataque, identificar os dois homens que participaram da ação e descobrir o que teria motivado o assassinato. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.



A Polícia Civil segue reunindo depoimentos e informações que possam ajudar a esclarecer o caso.