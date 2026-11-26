Prefeitura de Saquarema abre inscrições para a formação de agentes da pessoa idosa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para a formação de agentes da pessoa idosa Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/11/2026 17:16

A Prefeitura de Saquarema está com inscrições abertas para uma formação voltada a moradores interessados em atuar na promoção dos direitos humanos da pessoa idosa. A iniciativa é destinada exclusivamente a pessoas com idade entre 60 e 64 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental. Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para realizar o cadastro presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.





A ação integra o Programa Envelhecer nos Territórios, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Governo Federal. A proposta é ampliar a participação da população idosa nas comunidades e incentivar o protagonismo desse público na defesa e na garantia de seus direitos. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe A ação integra o Programa Envelhecer nos Territórios, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Governo Federal. A proposta é ampliar a participação da população idosa nas comunidades e incentivar o protagonismo desse público na defesa e na garantia de seus direitos.

Formação prepara moradores para atuação nas comunidades

Após a inscrição, os participantes deverão passar por um curso de capacitação. A formação tem como objetivo preparar os moradores para desenvolver atividades relacionadas à identificação, à valorização e à promoção dos direitos humanos da pessoa idosa nos territórios onde vivem.



Ao concluírem o curso, os participantes poderão ser selecionados para atuar como agentes do programa. Entre as propostas da iniciativa está aproximar as políticas públicas da realidade das comunidades, contribuindo para que situações envolvendo os direitos da população idosa sejam identificadas e recebam a devida atenção.



Os agentes selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 780. Entretanto, a prefeitura alerta que o benefício será considerado no cálculo da renda familiar de pessoas que já recebem programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Moeda Social Saquá, entre outros.



A iniciativa também busca estimular a troca de experiências entre os participantes e fortalecer a participação comunitária. A proposta é que os próprios moradores contribuam para ampliar a conscientização sobre os direitos da população idosa, além de incentivar o acesso aos serviços e às políticas públicas disponíveis.

Inscrições devem ser feitas nos CRAS

Os interessados devem procurar presencialmente a unidade do CRAS responsável pelo atendimento de seu bairro. O prazo para participar do processo termina em 18 de dezembro.



Saquarema conta com seis unidades de referência para a realização das inscrições. Os endereços são:



CRAS Jaconé: Rua 22, Lote 16, Quadra 229.



CRAS Raia: Rua Maria Ferreira, nº 36.



CRAS Rio d’Areia: Rua José Ferreira, s/nº.



CRAS Sampaio Corrêa: Rua Primeiro de Maio, nº 115.



CRAS Bonsucesso: Estrada de Bonsucesso, nº 121.



CRAS Porto da Roça: Rua João Santana, nº 105.



Para esclarecer dúvidas sobre os critérios de participação, a formação ou as etapas de seleção, os moradores também podem procurar a unidade de referência de seu bairro.



A expectativa é que a formação contribua para fortalecer a rede de proteção à pessoa idosa no município, ampliando o conhecimento sobre direitos e incentivando a participação ativa dos moradores na construção de comunidades mais conscientes e acolhedoras.