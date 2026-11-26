Prefeitura de Saquarema inova com novo site e passaporte de turismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inova com novo site e passaporte de turismo Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/11/2026 17:20

A Prefeitura de Saquarema lançou um novo portal de turismo e um passaporte turístico para ampliar a divulgação dos atrativos do município e facilitar o planejamento de viagens. As duas iniciativas fazem parte de uma estratégia de modernização dos serviços oferecidos aos visitantes, em meio ao crescimento do setor e à realização de aproximadamente 60 eventos na cidade ao longo de 2026.





O novo portal foi desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Governança e Sustentabilidade e de Turismo e Eventos. A plataforma pode ser acessada por meio de um link disponível na página principal da prefeitura e reúne informações sobre hospedagem, gastronomia, serviços turísticos, roteiros e programação de eventos.



O ambiente digital também disponibiliza informações atualizadas sobre a previsão do tempo e as condições das ondas, dados que podem auxiliar os visitantes na organização dos passeios e na escolha das atividades durante a estadia. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe O novo portal foi desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Governança e Sustentabilidade e de Turismo e Eventos. A plataforma pode ser acessada por meio de um link disponível na página principal da prefeitura e reúne informações sobre hospedagem, gastronomia, serviços turísticos, roteiros e programação de eventos.O ambiente digital também disponibiliza informações atualizadas sobre a previsão do tempo e as condições das ondas, dados que podem auxiliar os visitantes na organização dos passeios e na escolha das atividades durante a estadia.

Plataforma reúne serviços e informações turísticas

Uma das funcionalidades do novo portal permite que os visitantes realizem um cadastro para organizar suas viagens. A proposta é facilitar o planejamento de diferentes etapas da estadia, desde a escolha da hospedagem até a busca por experiências gastronômicas e passeios.



A plataforma também terá uma área destinada ao cadastro de estabelecimentos e profissionais do setor, como hotéis, restaurantes, guias e agências de turismo. Antes de serem disponibilizados ao público, os serviços passarão por uma verificação da administração municipal.



A análise da documentação levará em consideração as exigências da Lei Geral do Turismo e a regularidade do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), vinculado ao Ministério do Turismo. A medida busca oferecer mais segurança aos visitantes na contratação de passeios e serviços durante a permanência na cidade.



Outra funcionalidade prevista para as próximas etapas de desenvolvimento é uma seção dedicada ao turismo pedagógico e educativo. O espaço deverá reunir informações sobre locais e iniciativas que permitam conhecer a história, a cultura e o patrimônio de Saquarema.

Jovens participaram do desenvolvimento do site

A construção da plataforma também contou com a participação de estudantes que atuam na administração municipal. Um dos envolvidos foi Vinícius Diller, de 21 anos, bolsista do curso de Ciência da Computação pelo Programa Conexão Universitária (Couni).



Ao lado de outros três estagiários, ele participou do desenvolvimento do portal durante sua passagem pela Secretaria de Governança e Sustentabilidade, por meio do Programa Jovem Cidadão.



Segundo Vinícius, a experiência contribuiu para seu crescimento profissional e para a construção de um portfólio na área de tecnologia. O estudante também destacou que o trabalho realizado na prefeitura teve participação na conquista de seu emprego atual.



A iniciativa integra a proposta da administração municipal de aproveitar a formação de jovens talentos para desenvolver soluções tecnológicas voltadas aos serviços públicos.

Passaporte incentiva visita a pontos turísticos

Além do portal, a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos lançou um passaporte turístico para incentivar moradores e visitantes a conhecerem os atrativos históricos, culturais e naturais de Saquarema.



O livreto reúne pontos turísticos espalhados pelo município e pode ser obtido durante eventos locais ou por meio do CATmóvel. Para conseguir os carimbos, o visitante precisa registrar uma selfie no local visitado e apresentar a fotografia no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 451.



Entre os locais relacionados estão a Igreja Nossa Senhora de Nazareth, a Praia da Vila, a Casa da Pedra, a Casa de Cultura Walmir Ayala, a Trilha TranSaquarema, a Praia de Itaúna, o Museu do Surf e o Sambaqui da Beirada.



A lista também inclui o Centro de Desenvolvimento de Voleibol, as Ruínas da Usina de Santa Luiza, o Horto Municipal de Sampaio Corrêa, a Lagoa de Saquarema, o Mirante do Morro da Cruz, a Lagoa Vermelha, a Lagoa da Mombaça e o Museu dos Conhecimentos Gerais.



Outros pontos mencionados são a Lagoa de Jacarepiá, a Pista de Voo Livre, a Orla do Boqueirão, o Templo do Rock, as Cachoeiras da Serra, a Prainha e a Laje da Manitiba.



Com as duas novidades, a prefeitura pretende ampliar o acesso às informações turísticas e estimular a circulação de visitantes por diferentes regiões da cidade, valorizando não apenas as praias, mas também o patrimônio histórico, cultural e ambiental do município.