Prefeitura de Saquarema inova com novo site e passaporte de turismo Divulgação/Prefeitura de Saquarema
O novo portal foi desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Governança e Sustentabilidade e de Turismo e Eventos. A plataforma pode ser acessada por meio de um link disponível na página principal da prefeitura e reúne informações sobre hospedagem, gastronomia, serviços turísticos, roteiros e programação de eventos.
O ambiente digital também disponibiliza informações atualizadas sobre a previsão do tempo e as condições das ondas, dados que podem auxiliar os visitantes na organização dos passeios e na escolha das atividades durante a estadia.
Plataforma reúne serviços e informações turísticas
A plataforma também terá uma área destinada ao cadastro de estabelecimentos e profissionais do setor, como hotéis, restaurantes, guias e agências de turismo. Antes de serem disponibilizados ao público, os serviços passarão por uma verificação da administração municipal.
A análise da documentação levará em consideração as exigências da Lei Geral do Turismo e a regularidade do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), vinculado ao Ministério do Turismo. A medida busca oferecer mais segurança aos visitantes na contratação de passeios e serviços durante a permanência na cidade.
Outra funcionalidade prevista para as próximas etapas de desenvolvimento é uma seção dedicada ao turismo pedagógico e educativo. O espaço deverá reunir informações sobre locais e iniciativas que permitam conhecer a história, a cultura e o patrimônio de Saquarema.
Jovens participaram do desenvolvimento do site
Ao lado de outros três estagiários, ele participou do desenvolvimento do portal durante sua passagem pela Secretaria de Governança e Sustentabilidade, por meio do Programa Jovem Cidadão.
Segundo Vinícius, a experiência contribuiu para seu crescimento profissional e para a construção de um portfólio na área de tecnologia. O estudante também destacou que o trabalho realizado na prefeitura teve participação na conquista de seu emprego atual.
A iniciativa integra a proposta da administração municipal de aproveitar a formação de jovens talentos para desenvolver soluções tecnológicas voltadas aos serviços públicos.
Passaporte incentiva visita a pontos turísticos
O livreto reúne pontos turísticos espalhados pelo município e pode ser obtido durante eventos locais ou por meio do CATmóvel. Para conseguir os carimbos, o visitante precisa registrar uma selfie no local visitado e apresentar a fotografia no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 451.
Entre os locais relacionados estão a Igreja Nossa Senhora de Nazareth, a Praia da Vila, a Casa da Pedra, a Casa de Cultura Walmir Ayala, a Trilha TranSaquarema, a Praia de Itaúna, o Museu do Surf e o Sambaqui da Beirada.
A lista também inclui o Centro de Desenvolvimento de Voleibol, as Ruínas da Usina de Santa Luiza, o Horto Municipal de Sampaio Corrêa, a Lagoa de Saquarema, o Mirante do Morro da Cruz, a Lagoa Vermelha, a Lagoa da Mombaça e o Museu dos Conhecimentos Gerais.
Outros pontos mencionados são a Lagoa de Jacarepiá, a Pista de Voo Livre, a Orla do Boqueirão, o Templo do Rock, as Cachoeiras da Serra, a Prainha e a Laje da Manitiba.
Com as duas novidades, a prefeitura pretende ampliar o acesso às informações turísticas e estimular a circulação de visitantes por diferentes regiões da cidade, valorizando não apenas as praias, mas também o patrimônio histórico, cultural e ambiental do município.
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