Teatro Mário Lago terá espetáculo infantil e filme no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
As atividades têm propostas diferentes e contemplam públicos de várias idades. Enquanto a sessão de cinema aborda questões sociais e a atuação de cozinhas solidárias no país, a peça teatral traz uma história inspirada na novela infantil "Chiquititas", com classificação livre.
Documentário aborda trabalho de cozinhas solidárias
A sessão é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Cinema de Saquarema e a Descoloniza Filmes e integra a programação da "Trilogia da Memória", campanha de comunicação idealizada pela produtora, que propõe uma sequência de três produções audiovisuais voltadas à conscientização e à preservação da memória histórica brasileira.
Dirigido por Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, o documentário acompanha o cotidiano de Socorro, Jurailde e Bizza, três mulheres que coordenam uma das Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), na comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, considerada uma das maiores favelas do Brasil.
O grupo organiza a distribuição diária de refeições gratuitas para moradores da região. A produção também acompanha a preparação das cozinheiras para a posse presidencial de 2023, quando ficaram responsáveis por preparar alimentos para centenas de pessoas que viajariam até Brasília para acompanhar a cerimônia.
A exibição faz parte das atividades do Cineclube Cinemarés, iniciativa criada no final de 2025 pelas cineastas Juliana Ferreira e Luana Paschoa, vinculada ao Núcleo de Cinema de Saquarema.
O projeto tem como proposta ampliar o acesso a produções audiovisuais brasileiras, latino-americanas, africanas e asiáticas, especialmente aquelas que não costumam chegar ao circuito comercial. Além das sessões, o cineclube promove rodas de conversa e debates para estimular a reflexão sobre os temas apresentados nas obras.
Peça infantil encerra oficina de teatro
Com uma hora de duração e classificação indicativa livre, a peça tem história inspirada na novela infantil "Chiquititas". A trama acompanha treze meninas órfãs que vivem sob a autoridade da diretora Ernestina, conhecida como Diretora Má.
A direção é do professor Raphael Tavares, responsável por conduzir o trabalho desenvolvido pelos participantes da oficina. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
Localização
As duas atrações integram a programação cultural do município e oferecem opções de cinema e teatro para moradores e visitantes durante o fim de semana.
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