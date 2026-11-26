Teatro Mário Lago terá espetáculo infantil e filme no fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá espetáculo infantil e filme no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/11/2026 17:30

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema , terá duas atrações culturais neste fim de semana. A programação começa nesta sexta-feira (27), com a exibição gratuita do documentário "Não Existe Almoço Grátis", às 15h. Já no sábado (28), às 18h, o espaço recebe o espetáculo infantil "Eu Acredito em Papai Noel", apresentado por alunos da Oficina de Teatro Infantil do Colégio SEI-Anglo.





As atividades têm propostas diferentes e contemplam públicos de várias idades. Enquanto a sessão de cinema aborda questões sociais e a atuação de cozinhas solidárias no país, a peça teatral traz uma história inspirada na novela infantil "Chiquititas", com classificação livre. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe As atividades têm propostas diferentes e contemplam públicos de várias idades. Enquanto a sessão de cinema aborda questões sociais e a atuação de cozinhas solidárias no país, a peça teatral traz uma história inspirada na novela infantil "Chiquititas", com classificação livre.

Documentário aborda trabalho de cozinhas solidárias

Com duração de duas horas e meia e classificação indicativa de 12 anos, "Não Existe Almoço Grátis" será exibido na sexta-feira (27), às 15h. A entrada é gratuita.



A sessão é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Cinema de Saquarema e a Descoloniza Filmes e integra a programação da "Trilogia da Memória", campanha de comunicação idealizada pela produtora, que propõe uma sequência de três produções audiovisuais voltadas à conscientização e à preservação da memória histórica brasileira.



Dirigido por Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, o documentário acompanha o cotidiano de Socorro, Jurailde e Bizza, três mulheres que coordenam uma das Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), na comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, considerada uma das maiores favelas do Brasil.



O grupo organiza a distribuição diária de refeições gratuitas para moradores da região. A produção também acompanha a preparação das cozinheiras para a posse presidencial de 2023, quando ficaram responsáveis por preparar alimentos para centenas de pessoas que viajariam até Brasília para acompanhar a cerimônia.



A exibição faz parte das atividades do Cineclube Cinemarés, iniciativa criada no final de 2025 pelas cineastas Juliana Ferreira e Luana Paschoa, vinculada ao Núcleo de Cinema de Saquarema.



O projeto tem como proposta ampliar o acesso a produções audiovisuais brasileiras, latino-americanas, africanas e asiáticas, especialmente aquelas que não costumam chegar ao circuito comercial. Além das sessões, o cineclube promove rodas de conversa e debates para estimular a reflexão sobre os temas apresentados nas obras.

Peça infantil encerra oficina de teatro

No sábado (28), às 18h, será a vez do público acompanhar o espetáculo "Eu Acredito em Papai Noel". A apresentação marca o encerramento da Oficina de Teatro Infantil do Colégio SEI-Anglo e contará com a participação de 15 artistas.



Com uma hora de duração e classificação indicativa livre, a peça tem história inspirada na novela infantil "Chiquititas". A trama acompanha treze meninas órfãs que vivem sob a autoridade da diretora Ernestina, conhecida como Diretora Má.



A direção é do professor Raphael Tavares, responsável por conduzir o trabalho desenvolvido pelos participantes da oficina. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Localização

O Teatro Municipal Mário Lago tem capacidade para 160 pessoas e fica na Rua Coronel Madureira, nº 77, no térreo do prédio da Prefeitura de Saquarema.



As duas atrações integram a programação cultural do município e oferecem opções de cinema e teatro para moradores e visitantes durante o fim de semana.