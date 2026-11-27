Plataforma de Saquarema marca presença em jornada de geotecnologia na UERJDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Durante dois dias de apresentações, o Geosaquá foi demonstrado ao público, permitindo que participantes de diferentes regiões do país conhecessem as funcionalidades da plataforma e sua aplicação na administração municipal.
Ferramenta auxilia planejamento da gestão pública
O uso de ferramentas de geoprocessamento permite reunir dados relacionados ao território e organizá-los de maneira visual, contribuindo para análises mais precisas sobre diferentes áreas do município. Na gestão pública, esse tipo de tecnologia pode apoiar o planejamento urbano, o acompanhamento de mudanças territoriais e a organização de serviços.
A integração das informações também busca ampliar a transparência administrativa, facilitando a consulta e a utilização de dados municipais. Com isso, a plataforma representa uma iniciativa de modernização dos processos de trabalho da prefeitura, utilizando recursos tecnológicos para melhorar o gerenciamento das informações.
A participação na jornada acadêmica também possibilitou apresentar a experiência de Saquarema a profissionais que pesquisam e desenvolvem soluções na área de geotecnologia. A troca de conhecimentos entre os participantes pode contribuir para o aperfeiçoamento de ferramentas e para a identificação de novas possibilidades de aplicação no setor público.
Participação amplia troca de experiências
Segundo ele, a participação na JGEOTEC 2026 permitiu demonstrar as funcionalidades do Geosaquá e, ao mesmo tempo, contribuir para o intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores e profissionais da administração pública.
O encontro também representa uma oportunidade para aproximar o desenvolvimento acadêmico das necessidades enfrentadas pelos municípios. A discussão sobre dados espaciais e ferramentas digitais pode colaborar com a construção de soluções voltadas ao planejamento territorial e à prestação de serviços à população.
A jornada reúne atividades direcionadas tanto à formação de estudantes quanto à atualização de profissionais que já trabalham com geotecnologia. A presença de representantes de diferentes setores permite discutir aplicações práticas das ferramentas e os desafios relacionados à produção, ao armazenamento e à utilização de informações geográficas.
Com a apresentação do Geosaquá, Saquarema levou ao evento uma experiência de utilização da tecnologia na administração municipal, inserindo a ferramenta em um espaço de debate sobre inovação e gestão territorial.
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