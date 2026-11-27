Plataforma de Saquarema marca presença em jornada de geotecnologia na UERJ - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Plataforma de Saquarema marca presença em jornada de geotecnologia na UERJDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2026 14:39

A plataforma de geoprocessamento da Prefeitura de Saquarema , conhecida como Geosaquá, foi apresentada durante a VIII Jornada de Geotecnologia (JGEOTEC 2026), realizada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), entre os dias 23 e 27 de novembro. A ferramenta foi exibida a estudantes, pesquisadores e profissionais da área, com destaque para suas aplicações e contribuições à gestão pública.

O encontro é considerado um dos principais eventos acadêmicos de geotecnologia do estado e reúne representantes de universidades, órgãos públicos e da iniciativa privada para discutir avanços na produção e utilização de dados espaciais. A programação inclui mesas-redondas, workshops, painéis técnicos, minicursos, oficinas e atividades práticas, como uma corrida de orientação.



Durante dois dias de apresentações, o Geosaquá foi demonstrado ao público, permitindo que participantes de diferentes regiões do país conhecessem as funcionalidades da plataforma e sua aplicação na administração municipal.

Ferramenta auxilia planejamento da gestão pública

Lançado há pouco mais de um ano, o Geosaquá foi desenvolvido para integrar informações geográficas e dados municipais em um único ambiente digital. A proposta é facilitar o acesso a informações territoriais e oferecer recursos que auxiliem o planejamento e a tomada de decisões pelos diferentes setores da administração pública.



O uso de ferramentas de geoprocessamento permite reunir dados relacionados ao território e organizá-los de maneira visual, contribuindo para análises mais precisas sobre diferentes áreas do município. Na gestão pública, esse tipo de tecnologia pode apoiar o planejamento urbano, o acompanhamento de mudanças territoriais e a organização de serviços.



A integração das informações também busca ampliar a transparência administrativa, facilitando a consulta e a utilização de dados municipais. Com isso, a plataforma representa uma iniciativa de modernização dos processos de trabalho da prefeitura, utilizando recursos tecnológicos para melhorar o gerenciamento das informações.



A participação na jornada acadêmica também possibilitou apresentar a experiência de Saquarema a profissionais que pesquisam e desenvolvem soluções na área de geotecnologia. A troca de conhecimentos entre os participantes pode contribuir para o aperfeiçoamento de ferramentas e para a identificação de novas possibilidades de aplicação no setor público.

Participação amplia troca de experiências

O secretário municipal de Urbanismo de Saquarema, Felipe de Oliveira Araújo, destacou a importância de apresentar a plataforma em um espaço dedicado à discussão de novas tecnologias e ao compartilhamento de experiências.



Segundo ele, a participação na JGEOTEC 2026 permitiu demonstrar as funcionalidades do Geosaquá e, ao mesmo tempo, contribuir para o intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores e profissionais da administração pública.



O encontro também representa uma oportunidade para aproximar o desenvolvimento acadêmico das necessidades enfrentadas pelos municípios. A discussão sobre dados espaciais e ferramentas digitais pode colaborar com a construção de soluções voltadas ao planejamento territorial e à prestação de serviços à população.



A jornada reúne atividades direcionadas tanto à formação de estudantes quanto à atualização de profissionais que já trabalham com geotecnologia. A presença de representantes de diferentes setores permite discutir aplicações práticas das ferramentas e os desafios relacionados à produção, ao armazenamento e à utilização de informações geográficas.



Com a apresentação do Geosaquá, Saquarema levou ao evento uma experiência de utilização da tecnologia na administração municipal, inserindo a ferramenta em um espaço de debate sobre inovação e gestão territorial.