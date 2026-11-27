Prefeitura de Saquarema divulga calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral 2027 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral 2027Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2026 14:43

A Prefeitura de Saquarema divulgou o calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral da rede municipal, referente ao ano letivo de 2027. O procedimento será realizado pela internet, entre os dias 21 de dezembro de 2026 e 11 de janeiro de 2027, por meio do endereço eletrônico matricula.siseducsaquarema.org.br.

De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o resultado da pré-matrícula será disponibilizado no dia 15 de janeiro de 2027, na mesma plataforma utilizada para o cadastro.



Os responsáveis pelos estudantes classificados deverão comparecer presencialmente às respectivas unidades escolares entre os dias 18 e 29 de janeiro para efetivar a matrícula. A prefeitura orienta as famílias a acompanharem todas as etapas do processo e respeitarem os prazos estabelecidos para não perderem a oportunidade de garantir a vaga.

Cadastro será feito pela internet

A primeira etapa do processo consiste na realização da pré-matrícula no sistema eletrônico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. O período para o procedimento começa em 21 de dezembro e termina em 11 de janeiro.



Para participar, pais ou responsáveis deverão acessar o site matricula.siseducsaquarema.org.br durante o prazo estabelecido. A plataforma será utilizada também para a consulta do resultado, previsto para ser divulgado em 15 de janeiro.



É importante que as famílias acompanhem as informações disponibilizadas no sistema, já que a divulgação da classificação representa uma etapa do processo, mas não conclui a matrícula do estudante.



Após a publicação dos resultados, os responsáveis pelos alunos classificados terão um novo prazo para comparecer às unidades escolares indicadas e finalizar o procedimento presencialmente.



A efetivação das matrículas está programada para ocorrer entre 18 e 29 de janeiro de 2027. Nessa etapa, será necessário procurar a escola correspondente para concluir o ingresso do estudante no Ensino Integral.

Matrícula presencial acontece em janeiro

A Secretaria Municipal de Educação reforça a importância de os responsáveis observarem as datas de cada fase. O cumprimento do calendário é necessário para que o processo seja realizado dentro dos períodos estabelecidos pela administração municipal.



O modelo prevê duas etapas distintas: inicialmente, o cadastro eletrônico, que permite a participação no processo de pré-matrícula, e, posteriormente, a confirmação presencial nas unidades escolares para os estudantes classificados.



A divulgação antecipada do cronograma permite que as famílias se organizem para acompanhar o período de inscrições, consultar o resultado e providenciar a etapa final da matrícula.



O Ensino Integral faz parte da oferta educacional da rede municipal e prevê uma organização escolar com permanência ampliada dos estudantes nas unidades de ensino. A modalidade busca oferecer mais tempo para atividades pedagógicas e experiências de aprendizagem ao longo do dia.



Embora o calendário já tenha sido divulgado, a prefeitura não detalhou, no comunicado, a quantidade de vagas disponíveis nem a relação de unidades escolares participantes. Por isso, os interessados devem acompanhar as informações oficiais da Secretaria Municipal de Educação e consultar o sistema durante o período de pré-matrícula.

Confira o calendário

- Pré-matrícula: de 21 de dezembro de 2026 a 11 de janeiro de 2027.

- Divulgação do resultado: 15 de janeiro de 2027.

- Efetivação das matrículas: de 18 a 29 de janeiro de 2027.



Inscrições e consulta de resultados: matricula.siseducsaquarema.org.br.



O processo é destinado às famílias interessadas em vagas no Ensino Integral da rede municipal para o ano letivo de 2027.