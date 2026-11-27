Prefeitura de Saquarema divulga calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral 2027Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Os responsáveis pelos estudantes classificados deverão comparecer presencialmente às respectivas unidades escolares entre os dias 18 e 29 de janeiro para efetivar a matrícula. A prefeitura orienta as famílias a acompanharem todas as etapas do processo e respeitarem os prazos estabelecidos para não perderem a oportunidade de garantir a vaga.
Cadastro será feito pela internet
Para participar, pais ou responsáveis deverão acessar o site matricula.siseducsaquarema.org.br durante o prazo estabelecido. A plataforma será utilizada também para a consulta do resultado, previsto para ser divulgado em 15 de janeiro.
É importante que as famílias acompanhem as informações disponibilizadas no sistema, já que a divulgação da classificação representa uma etapa do processo, mas não conclui a matrícula do estudante.
Após a publicação dos resultados, os responsáveis pelos alunos classificados terão um novo prazo para comparecer às unidades escolares indicadas e finalizar o procedimento presencialmente.
A efetivação das matrículas está programada para ocorrer entre 18 e 29 de janeiro de 2027. Nessa etapa, será necessário procurar a escola correspondente para concluir o ingresso do estudante no Ensino Integral.
Matrícula presencial acontece em janeiro
O modelo prevê duas etapas distintas: inicialmente, o cadastro eletrônico, que permite a participação no processo de pré-matrícula, e, posteriormente, a confirmação presencial nas unidades escolares para os estudantes classificados.
A divulgação antecipada do cronograma permite que as famílias se organizem para acompanhar o período de inscrições, consultar o resultado e providenciar a etapa final da matrícula.
O Ensino Integral faz parte da oferta educacional da rede municipal e prevê uma organização escolar com permanência ampliada dos estudantes nas unidades de ensino. A modalidade busca oferecer mais tempo para atividades pedagógicas e experiências de aprendizagem ao longo do dia.
Embora o calendário já tenha sido divulgado, a prefeitura não detalhou, no comunicado, a quantidade de vagas disponíveis nem a relação de unidades escolares participantes. Por isso, os interessados devem acompanhar as informações oficiais da Secretaria Municipal de Educação e consultar o sistema durante o período de pré-matrícula.
Confira o calendário
- Divulgação do resultado: 15 de janeiro de 2027.
- Efetivação das matrículas: de 18 a 29 de janeiro de 2027.
Inscrições e consulta de resultados: matricula.siseducsaquarema.org.br.
O processo é destinado às famílias interessadas em vagas no Ensino Integral da rede municipal para o ano letivo de 2027.
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