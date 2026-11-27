5º Encontro de Bandas de Saquarema celebra a música brasileira Divulgação/Prefeitura de Saquarema
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. O encontro busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas escolas e proporcionar aos alunos a oportunidade de apresentar ao público o resultado das atividades de educação musical.
Além das apresentações, a programação pretende reunir estudantes, familiares e moradores em uma atividade voltada à valorização da cultura nacional e da produção artística brasileira.
Bandas escolares são destaque da programação
A escolha do tema busca aproximar os estudantes do repertório nacional e estimular o contato com obras que fazem parte da história da música brasileira. A homenagem aos compositores também oferece aos participantes a oportunidade de conhecer diferentes referências musicais e ampliar suas experiências artísticas.
O evento funciona como um espaço para que os alunos compartilhem com a comunidade o trabalho realizado durante as atividades escolares. A apresentação pública permite que os estudantes desenvolvam a experiência de palco, a expressão musical e a interação com outros integrantes das bandas.
A participação em atividades coletivas também contribui para o aprendizado de aspectos importantes da prática musical, como ritmo, organização, escuta e trabalho em equipe. A preparação para o encontro envolve o desenvolvimento de habilidades individuais e a construção de apresentações em conjunto.
Projeto incentiva educação musical nas escolas
A música pode atuar como uma ferramenta de aprendizagem e expressão, permitindo que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades artísticas e tenham contato com referências culturais diversas. Nesse contexto, as bandas escolares representam uma oportunidade de participação em atividades coletivas e de aproximação com a produção musical.
Ao promover o encontro, a Secretaria Municipal de Educação também busca valorizar o trabalho realizado por professores e estudantes nas unidades de ensino. A apresentação fora do ambiente escolar permite que familiares e moradores acompanhem as atividades e conheçam parte das experiências desenvolvidas pelos alunos.
A realização do evento no Centro de Saquarema também amplia a possibilidade de participação da população, levando as apresentações para um espaço de convivência e acesso público.
Evento será realizado no Centro
A atividade integra a programação cultural e educacional do município e tem como proposta aproximar a comunidade das produções artísticas desenvolvidas pelos estudantes da rede municipal.
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