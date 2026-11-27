5º Encontro de Bandas de Saquarema celebra a música brasileira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

5º Encontro de Bandas de Saquarema celebra a música brasileira Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2026 14:52

Saquarema receberá, no dia 5 de dezembro, a 5ª edição do Encontro de Bandas – Nas Ondas da Música. O evento será realizado a partir das 16h30, no Centro do município, com apresentações de estudantes das bandas escolares que integram o Projeto Escola Ativa. A programação deste ano terá como tema a música brasileira e prestará homenagem a grandes compositores do país.





A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. O encontro busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas escolas e proporcionar aos alunos a oportunidade de apresentar ao público o resultado das atividades de educação musical.



Além das apresentações, a programação pretende reunir estudantes, familiares e moradores em uma atividade voltada à valorização da cultura nacional e da produção artística brasileira. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. O encontro busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas escolas e proporcionar aos alunos a oportunidade de apresentar ao público o resultado das atividades de educação musical.Além das apresentações, a programação pretende reunir estudantes, familiares e moradores em uma atividade voltada à valorização da cultura nacional e da produção artística brasileira.

Bandas escolares são destaque da programação

Em sua quinta edição, o Encontro de Bandas mantém a proposta de reunir os grupos musicais formados nas unidades escolares participantes do Projeto Escola Ativa. Neste ano, as apresentações terão como referência grandes nomes da composição brasileira, valorizando diferentes expressões e estilos musicais presentes na cultura do país.



A escolha do tema busca aproximar os estudantes do repertório nacional e estimular o contato com obras que fazem parte da história da música brasileira. A homenagem aos compositores também oferece aos participantes a oportunidade de conhecer diferentes referências musicais e ampliar suas experiências artísticas.



O evento funciona como um espaço para que os alunos compartilhem com a comunidade o trabalho realizado durante as atividades escolares. A apresentação pública permite que os estudantes desenvolvam a experiência de palco, a expressão musical e a interação com outros integrantes das bandas.



A participação em atividades coletivas também contribui para o aprendizado de aspectos importantes da prática musical, como ritmo, organização, escuta e trabalho em equipe. A preparação para o encontro envolve o desenvolvimento de habilidades individuais e a construção de apresentações em conjunto.

Projeto incentiva educação musical nas escolas

O Encontro de Bandas integra as ações do Projeto Escola Ativa, que reúne iniciativas desenvolvidas na rede municipal de ensino. A proposta da programação é destacar a importância da educação musical como parte da formação dos estudantes, incentivando a criatividade e o contato com diferentes manifestações culturais.



A música pode atuar como uma ferramenta de aprendizagem e expressão, permitindo que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades artísticas e tenham contato com referências culturais diversas. Nesse contexto, as bandas escolares representam uma oportunidade de participação em atividades coletivas e de aproximação com a produção musical.



Ao promover o encontro, a Secretaria Municipal de Educação também busca valorizar o trabalho realizado por professores e estudantes nas unidades de ensino. A apresentação fora do ambiente escolar permite que familiares e moradores acompanhem as atividades e conheçam parte das experiências desenvolvidas pelos alunos.



A realização do evento no Centro de Saquarema também amplia a possibilidade de participação da população, levando as apresentações para um espaço de convivência e acesso público.

Evento será realizado no Centro

A quinta edição do Encontro de Bandas está marcada para o dia 5 de dezembro, às 16h30, no Centro de Saquarema. A prefeitura convida moradores e visitantes a acompanharem as apresentações e prestigiarem os estudantes participantes do Projeto Escola Ativa.



A atividade integra a programação cultural e educacional do município e tem como proposta aproximar a comunidade das produções artísticas desenvolvidas pelos estudantes da rede municipal.