Saquarema sediará Fórum de Segurança Pública e tecnologia da Região dos LagosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Com programação prevista das 8h às 17h30, o evento pretende discutir alternativas para ampliar a integração entre as cidades e o uso de ferramentas tecnológicas na prevenção e no enfrentamento à criminalidade. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial, reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, videomonitoramento inteligente e compartilhamento de informações entre órgãos públicos.
A proposta é promover um espaço de troca de experiências e apresentação de soluções que possam contribuir para o planejamento de ações conjuntas de segurança pública na região.
Tecnologia e integração entre municípios estão na pauta
Nesse contexto, o encontro pretende abordar como a integração de sistemas de monitoramento, inteligência e comunicação pode contribuir para uma atuação regional mais articulada.
Entre as propostas que estarão em debate está a possibilidade de criação de um cinturão regional de segurança. A ideia é discutir mecanismos para conectar sistemas utilizados pelas cidades, permitindo maior compartilhamento de informações e colaboração entre os órgãos responsáveis pela segurança pública.
Também serão discutidas ferramentas como georreferenciamento, reconhecimento facial, leitura automática de placas e centros integrados de comando e controle. Esses recursos podem auxiliar no acompanhamento de ocorrências e na organização das informações utilizadas pelas equipes de segurança.
O fórum ainda terá espaço para debates sobre capacitação profissional, prevenção à criminalidade e uso responsável das novas tecnologias. A intenção é apresentar possibilidades de aplicação dessas ferramentas e avaliar como elas podem ser incorporadas às políticas públicas municipais.
Representantes de instituições participam do encontro
Empresas especializadas em tecnologia e equipamentos de segurança também participarão das atividades, com apresentação de soluções e serviços que podem ser utilizados em projetos municipais e regionais.
Além das palestras, o evento terá um espaço destinado à exposição de equipamentos e ferramentas tecnológicas. A proposta é permitir que gestores e profissionais conheçam recursos disponíveis no mercado e avaliem alternativas para futuras iniciativas nas cidades.
A organização é do CONDERLAGOS, consórcio que reúne Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.
Inscrições são gratuitas
Os interessados em participar podem realizar a inscrição gratuita pelo site oficial do evento, no endereço forumsegurancalagos.com.br.
A expectativa é que o encontro contribua para aproximar os municípios e ampliar as discussões sobre o uso de tecnologia no planejamento de políticas de segurança pública na Região dos Lagos.
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