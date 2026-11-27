Saquarema sediará Fórum de Segurança Pública e tecnologia da Região dos Lagos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sediará Fórum de Segurança Pública e tecnologia da Região dos LagosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2026 14:57

Saquarema será sede do 1º Fórum de Segurança Pública e Tecnologia da Região dos Lagos, marcado para o dia 2 de dezembro, na unidade da FAETEC de Bacaxá. O encontro reunirá representantes dos oito municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (CONDERLAGOS), além de especialistas, profissionais das forças de segurança e empresas do setor tecnológico.





Com programação prevista das 8h às 17h30, o evento pretende discutir alternativas para ampliar a integração entre as cidades e o uso de ferramentas tecnológicas na prevenção e no enfrentamento à criminalidade. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial, reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, videomonitoramento inteligente e compartilhamento de informações entre órgãos públicos.



A proposta é promover um espaço de troca de experiências e apresentação de soluções que possam contribuir para o planejamento de ações conjuntas de segurança pública na região. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Com programação prevista das 8h às 17h30, o evento pretende discutir alternativas para ampliar a integração entre as cidades e o uso de ferramentas tecnológicas na prevenção e no enfrentamento à criminalidade. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial, reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, videomonitoramento inteligente e compartilhamento de informações entre órgãos públicos.A proposta é promover um espaço de troca de experiências e apresentação de soluções que possam contribuir para o planejamento de ações conjuntas de segurança pública na região.

Tecnologia e integração entre municípios estão na pauta

Um dos principais pontos do fórum será a discussão sobre a necessidade de ampliar a cooperação entre os municípios. A circulação de pessoas e veículos entre as cidades da Região dos Lagos, que recebe visitantes ao longo de todo o ano e possui intensa movimentação turística e comercial, exige estratégias que não fiquem restritas aos limites territoriais de cada administração.



Nesse contexto, o encontro pretende abordar como a integração de sistemas de monitoramento, inteligência e comunicação pode contribuir para uma atuação regional mais articulada.



Entre as propostas que estarão em debate está a possibilidade de criação de um cinturão regional de segurança. A ideia é discutir mecanismos para conectar sistemas utilizados pelas cidades, permitindo maior compartilhamento de informações e colaboração entre os órgãos responsáveis pela segurança pública.



Também serão discutidas ferramentas como georreferenciamento, reconhecimento facial, leitura automática de placas e centros integrados de comando e controle. Esses recursos podem auxiliar no acompanhamento de ocorrências e na organização das informações utilizadas pelas equipes de segurança.



O fórum ainda terá espaço para debates sobre capacitação profissional, prevenção à criminalidade e uso responsável das novas tecnologias. A intenção é apresentar possibilidades de aplicação dessas ferramentas e avaliar como elas podem ser incorporadas às políticas públicas municipais.

Representantes de instituições participam do encontro

A programação contará com palestras e apresentações de representantes de diferentes instituições e órgãos ligados à segurança pública e à tecnologia. Entre os participantes previstos estão a Marinha do Brasil, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o Centro de Operações Rio (COR-Rio) e o programa Smart Sampa.



Empresas especializadas em tecnologia e equipamentos de segurança também participarão das atividades, com apresentação de soluções e serviços que podem ser utilizados em projetos municipais e regionais.



Além das palestras, o evento terá um espaço destinado à exposição de equipamentos e ferramentas tecnológicas. A proposta é permitir que gestores e profissionais conheçam recursos disponíveis no mercado e avaliem alternativas para futuras iniciativas nas cidades.



A organização é do CONDERLAGOS, consórcio que reúne Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

Inscrições são gratuitas