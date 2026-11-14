Vereadores na Sessão que aprovou o requerimento pedindo transparência do governo municipal na administração pública - Divulgação/Crédito/ Cláudio Jr.

Vereadores na Sessão que aprovou o requerimento pedindo transparência do governo municipal na administração públicaDivulgação/Crédito/ Cláudio Jr.

Publicado 14/11/2026 15:51

A Câmara Municipal de Seropédica aprovou, na sessão ordinária de quinta-feira (12), um requerimento solicitando esclarecimentos ao Poder Executivo sobre a situação financeira e administrativa do município. A iniciativa, apresentada pela Mesa Diretora , busca informações sobre problemas que afetam diretamente os servidores públicos e o funcionamento de serviços essenciais, especialmente na área da saúde.

O documento encaminhado às Secretarias Municipais e à Procuradoria-Geral do Município, segundo a Comunicação da Câmara, cobra respostas sobre os atrasos no pagamento dos salários dos funcionários da Prefeitura. Também questiona as exonerações de profissionais que atuavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e na Maternidade Municipal, além de solicitar esclarecimentos sobre possíveis bloqueios judiciais nas contas da administração pública. A prefeitura em nota oficial ao O Dia, afirmou que ainda não foi notificada oficialmente e que está à disposição para qualquer esclarecimentos.

A preocupação dos vereadores é entender se eventuais restrições financeiras determinadas pela Justiça podem estar comprometendo a disponibilidade de recursos para quitar a folha salarial e garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos à população. Enquanto o Legislativo aguarda o posicionamento formal do Executivo, os questionamentos envolvem temas considerados prioritários para o funcionamento da cidade: a regularidade dos pagamentos aos funcionários e a manutenção dos atendimentos na rede pública de saúde.



Legislativo quer respostas oficiais



De acordo com o presidente da Câmara, vereador Bruno do Depósito (PRD), o requerimento integra o trabalho de fiscalização do Legislativo e pretende reunir informações concretas para avaliar a dimensão dos problemas e identificar possíveis encaminhamentos.

-O objetivo é obter dados concretos que permitam à Câmara entender o cenário atual e encontrar as providências cabíveis para ajudar a nossa cidade a andar melhor e contribuir, junto com o Executivo, para soluções que garantem os direitos dos servidores e o atendimento à população - declarou.

A Câmara afirma que a iniciativa busca fortalecer a transparência na gestão pública, defender os direitos dos funcionários municipais e evitar prejuízos à prestação dos serviços.



Prefeitura afirma que não recebeu comunicação



Procurada pela reportagem do O Dia, a Prefeitura informou em nota oficial "que, até o momento, não recebeu comunicação oficial referente ao requerimento aprovado pelos parlamentares e reafirmou o compromisso com a transparência e o diálogo institucional, destacando que está à disposição da Câmara, dos moradores para fornecer os esclarecimentos necessários. Acrescentando que informações de interesse público serão tratadas com responsabilidade e disponibilizadas por meio dos canais oficiais".



