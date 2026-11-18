Manifestações dos servidores da Educação por falta de pagamento - Divulgação/Reprodução Rede Social

Manifestações dos servidores da Educação por falta de pagamento Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 18/11/2026 18:49

A crise administrativa em Seropédica se intensifica diante de uma série de problemas que afetam servidores municipais e moradores. Atrasos salariais, dificuldades na prestação de serviços essenciais na saúde e coleta de lixo e denúncias de assédio eleitoral encaminhadas ao Ministério do Trabalho, colocaram a administração municipal no centro de novos questionamentos.

Diante do cenário, a Câmara de Vereadores decidiu cobrar explicações do governo, convocando para esta quinta-feira (19), durante sessão ordinária, a presença de secretários no plenário da Casa Legislativa, para explicar a situação crítica em que se encontra a cidade.

O município aparece em um levantamento do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ), com duas denúncias de possível assédio eleitoral envolvendo funcionários públicos. Entre janeiro e 10 de novembro de 2026, o estado contabilizou 62 reclamações relacionadas à administração pública, liderando o ranking nacional nesse tipo de registro.

O assédio eleitoral acontece quando trabalhadores são submetidos a ameaças, intimidações ou constrangimentos para influenciar suas escolhas políticas. Não há comprovações das irregularidades denunciadas, estão sendo apuradas pelas autoridades.



Salários e serviços essenciais



Professores iniciaram uma paralisação de 48 horas nessa segunda (16), pelo não pagamento dos vencimentos atrasados, incluindo os salários de setembro e outubro, além da regularização de pendências financeiras.

Trabalhadores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) relatam dificuldades para receber seus salários. Exonerações na UPA e Maternidade Municipal somam possíveis impactos na assistência à população.

Outro motivo de insatisfação é a coleta de lixo, com atrasos e acumulado em diferentes localidades, provocando reclamações dos moradores por causa do mau cheiro e exposições às doenças.



Prefeitura apresenta justificativas



Em nota o secretário de Governo, Fábio Moffati, afirmou que o pagamento dos servidores está regularizado. Já os bloqueios de repasses, existe uma ação judicial em andamento.

Na coleta, ele confirmou que notificou formalmente a empresa após identificar falhas no recolhimento. A contratada alegou problemas mecânicos em parte dos caminhões. O governo declarou que a coleta está normalizada e que continuará fiscalizando o serviço.

Já as denúncias de assédio eleitoral, "a gestão repudia qualquer forma de constrangimento contra funcionários, acrescentando que não recebeu notificação do MP, para identificar possíveis envolvidos".



Câmara cobra explicações do governo



O presidente da Câmara Bruno do Depósito (PRD), informou que foi solicitado ao executivo que seja apresentado em plenário os orçamentos da prefeitura, pelos titulares das pastas em questão; Saúde, Educação, Governo, Fazenda, e do Procurador-Geral do município, na sessão do dia (19). "A Câmara não descarta a realização de audiência pública".