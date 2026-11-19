Do lado de dentro do plenário servidores se amontoavam por falta de espaço e do lado de fora uma grande aglomeração - Divulgação

Do lado de dentro do plenário servidores se amontoavam por falta de espaço e do lado de fora uma grande aglomeração Divulgação

Publicado 19/11/2026 23:17 | Atualizado 19/11/2026 23:42

A crise administrativa enfrentada por Seropédica ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (19), quando servidores públicos municipais e contratados da prefeitura lotaram o plenário da Câmara de vereadores para cobrar providências diante dos problemas que atingem o município. Mobilizados eles pressionaram o Executivo e o Legislativo a apresentarem soluções para as dificuldades financeiras e os reflexos na prestação dos serviços públicos.

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A audiência pública foi realizada em caráter emergencial após a aprovação de um requerimento na sessão ordinária da última quinta-feira (12). Compareceram representantes das secretarias municipais de Governo, Saúde e Educação, além da Procuradoria. O objetivo foi tornar públicas as informações e discutir alternativas para superar o cenário de instabilidade.



Apesar da presença de representantes do governo, a Câmara não divulgou posicionamento oficial após a sessão.

Do lado de fora servidores com cartazes na mão mostravam a real situação sem avanço nas negociações. "Queremos nossos salários".



Salários atrasados e paralisação na Educação





A insatisfação dos trabalhadores está relacionada, principalmente, às pendências salariais. Profissionais da rede municipal de ensino realizaram uma paralisação de 48 horas na segunda-feira (16), reivindicando o pagamento de vencimentos atrasados, incluindo os meses de setembro e outubro, além da regularização de outras obrigações financeiras.



Na Saúde, funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também relataram dificuldades para receber seus salários. Médicos fizeram reclamações semelhantes. Outro ponto de preocupação envolve exonerações de profissionais da UPA e da Maternidade Municipal.



Coleta de lixo e denúncias sob investigação



Os problemas também chegaram aos bairros. A coleta de resíduos apresentaram atrasos, com acúmulo de lixo em diferentes localidades e reclamações de moradores sobre a qualidade do serviço.



Seropédica aparece em um levantamento do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ), com duas denúncias de possível assédio eleitoral envolvendo funcionários públicos. Os casos permanecem sob investigação.



Entre janeiro e 10 de novembro de 2026, o estado contabilizou 62 reclamações dessa natureza, liderando os registros nacionais nesse segmento.





Prefeitura apresenta justificativas

Em nota o secretário de Governo, Fábio Moffati, afirmou que o pagamento dos servidores está regularizado. Já os bloqueios de repasses, existe uma ação judicial em andamento.

Quanto a denúncia ao MP, o governo disse que não compactua com tal atitude, concluindo que não foi notificado oficialmente sobre o assunto.



Na coleta, ele confirmou que notificou formalmente a empresa após identificar falhas no recolhimento. A contratada alegou problemas mecânicos em parte dos caminhões. O governo declarou que a coleta está normalizada e segue fiscalizando.



Enquanto isso, trabalhadores e moradores aguardam medidas concretas para que os serviços sejam regularizados e a administração municipal consiga recuperar a estabilidade. A audiência pública colocou a dimensão dos problemas em evidência, mas a população ainda espera respostas efetivas.