Enchente do Bairro Nova Silva Jardim pode estar ligado ao abandono da Prolagos

Silva Jardim- Uma denúncia de fonte sigilosa fala sobre a barragem da lagoa de Juturnaíba, o denunciante diz que a Prolagos pode ser responsável pelas enchentes que acontecem no bairro Nova Silva Jardim e até mesmo no próprio bairro da lagoa de Juturnaíba.

Na denuncia foi relatado que as condições de vazão de águas não estão em conservação, e sendo assim impossibilitando o escoamento da água em casos de chuvas fortes na região. A alegação é que, o assoreamento da barragem não é verificado e nem tomada providências pela concessionária que administra a barragem. Acumulando nos vertedouros lixo, ou terras e plantas aquáticas mortas e vivas com cerca de meio metro a um metro de altura, tampando a passagem da água pelos vertedouros e comportas. Também verificado que as comportas estão sem manutenção, podendo não ser possível fazer abertura das mesmas em caso de emergência.

Quando chega o verão, tem maior incidência de chuvas, as águas dos rios não ganham velocidade devido ao nível elevado da lagoa e seu assoreamento, ultrapassando limites estabelecido de níveis de água. Com os vertedouros lotados de plantas aquáticas, as águas não tem fluxo de vazão e logo depois encontram as comportas fechadas aumentando o nível da barragem.

Quando isso acontece, a velocidade de escoamento da água diminui, também afetando o Rio Capivari, onde causa inundações no Bairro Nova Silva Jardim e aumentando o nível na barragem, ultrapassando a medida de nove metros, quando o que é indicado máximo de é 8,5 metros.

A imagem tirada de Satélite ( atualizada 2020) mostra uma parte da denúncia, onde encontra-se quantidade significativa de plantas aquáticas encostada nos vertedouros.

A pergunta que o denunciante fez no final foi: "Até quando aquilo vai ser mantido daquele jeito?"(sic)

Entramos em contato com Leonardo Barra, um dos responsáveis pela barragem; o mesmo ficou de retornar com um número de telefone para que pudéssemos entrar em contato com a Prolagos, no entanto o mesmo não nos retornou até o fechamento desta matéria.