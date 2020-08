Silva Jardim- A denúncia de um blogue sobre funcionários da Prefeitura de Silva Jardim que receberam o auxílio emergencial na verdade é uma história velha. Segundo a entrevistada nesta tarde 11/08, Melina Heringer ( Controladora Geral do Município), a Controladoria Geral do Município já abriu procedimentos administrativos, na forma da lei, para atender ao ofício do Tribunal de Contas, que foi recebido em início de julho.

TCE e a CGU, e não cabe ao município fazer mais nada, pois não é de abrangência municipal. Importante ressaltar que este levantamento de informações, com cruzamento de dados foi feito no Brasil inteiro, não foi uma ação direcionada apenas em Silva Jardim, e não é assunto novo à ser resolvido. Pelo contrário, diz que Silva Jardim está melhor que muitos municípios na resolução da situação (dentro das competências pertinentes ao município). Informa também que as medidas já foram tomadas dentro do que indicou o

Ressaltando que pelo princípio da transparência, todas essas informações estão na página da CGU que é o órgão competente para tratar do assunto - verba federal, que repassa da União diretamente, sem gerência dos gestores municipais. Ou seja: O município não tem nenhuma responsabilidade ou jurisdição sobre decisões pessoais dos servidores em relação ao pedido do auxílio.

Ainda assim, explica que cada servidor responderá individualmente se houver necessidade aos órgãos competentes ao assunto, e que isso nada tem a ver com a gestão municipal.

Apesar disto, a prefeitura soltou uma nota dizendo que: "...a Prefeitura de Silva Jardim não compactua com qualquer ato ilícito, e será aberto um processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos, podendo os servidores serem exonerados sumariamente, caso sejam comprovadas irregularidades."(sic)