Duas prisões em flagrante, lei Maria da Penha

Silva Jardim- Neste sábado 15/08, foi efetuada duas prisões em flagrante na Lei Maria da Penha. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21hs para averiguar uma denuncia de violência doméstica, no bairro Varginha. A equipe composta pelo Cabo Lucas e Cabo Bruno dirigiram-se até o local da denúncia. Chegando ao bairro, um homem indicou aos policiais onde estava acontecendo uma gritaria.

Quando chegaram próximo do local, onde também ouviram gritos, visualizaram a mulher, gritando, correndo e um homem saindo de uma casa. Fizeram a abordagem identificaram o homem como Aldemir Alves Muniz que já tinha contra ele uma determinação judicial, proibindo de se aproximar de sua ex-companheira Gilmara de Souza Rocha, que se queixava de ter sido agredida pelo ex-companheiro naquele dia. Com o descumprimento da medida protetiva, foram conduzidos para a central de Flagrantes na 118ª DP de Araruama para apreciação do fato. Por ser final de semana, é a delegacia de Plantão de flagrantes.

Outro caso foi na Rodovia Mário Covas (BR101), por volta das 08hs, agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam em deslocamento em direção Rio bonito, na altura de Caxito (Km 250) observaram uma confusão na beira da pista, encontraram um senhor de motocicleta, junto com sua sobrinha e seu filho de 2 anos; o senhor estava tentando chegar até a rodoviária de Rio Bonito. Ele informou que a sobrinha estava indo para casa do irmão em Tanguá, pois seu companheiro Moyses dos santos Silva a perseguiu com uma faca dizendo que iria matá-la.

Os policias dirigiram-se para o endereço, a vítima autorizou a entrada da polícia, onde encontrou o Moyses dos Santos Silva deitado, e na cozinha a faca onde a mãe e a vítima diz ter sido a arma usada para o crime. Logo depois foram encaminhados para central de Flagrantes da 118ªDP de Araruama, para averiguação dos fatos.

Nos dois casos os agressores foram presos.