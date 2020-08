Silva Jardim- Uma obra que moradores do bairro Nossa Senhora da lapa (Rial) esperam há anos, uma ponte, foi anunciada pelo então prefeito Jaime Figueiredo no dia 13/08, no entanto, apesar da empresa responsável colocar um contêiner no local, as obras que começariam na outra semana, nos dias 18 ou 19/08 não começaram.

A empresa responsável colocou um contêiner no local, porém, continua do mesmo jeito, no local existe um tipo de tubulão provisório onde não tem muita segurança, é escorregadio devido a lama provocada por chuvas, moradores tem dificuldades de passar pelo local, principalmente com veículos, reclamam que é muito perigoso passar ali sem uma ponte de verdade.

Nas redes sociais o prefeito foi criticado, por não cumprir com o prazo do início da obra, que até agora nada foi feito. Em uma postagem nas redes sociais o morador reclama :"Quando teremos esta ponte? Será que seremos enganados? Será que vai dizer que se eu ganhar essa ponte será construída?"

Tentamos contato com o prefeito mas não conseguimos.