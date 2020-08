Auxílio Emergencial, quinze dias se passaram e nenhuma medida tomada pela prefeitura de Silva Jardim

Silva Jardim - Passaram-se quinze dias sobre a notícia dos cruzamentos de dados do TCE e CGU junto com a prefeitura de Silva Jardim. A denúncia chegou nas emissoras de TVs, dizendo que 67 servidores deram entrada ou receberam o auxílio emergencial do Governo Federal.

Ainda informaram, que um funcionário do alto escalão, o Sub-secretário de Segurança Pública Carlos Robertos Soares Nunes Junior, mais conhecido como (Bill) havia recebido 03 (três) parcelas do auxílio e a funcionária do gabinete Fabiane Pereira da Cruz, duas parcelas , sendo que o salário de um sub-secretário chega perto dos R$7.000 (sete mil reais) e da funcionária do gabinete R$3.200 ( três mil e duzentos reais), renda muito superior de quem realmente tem necessidade do auxílio.