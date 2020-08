"Bala perdida" acerta veículo da Secretaria de Saúde de Silva Jardim no Hospital da Lagoa.

Silva Jardim- O motorista de ambulância, o senhor Jorge Luiz da Silva Pinto foi vítima de bala perdida na manhã de 27/08 no Hospital da Lagoa, que fica próximo ao Jockey Clube. Ele relata que estava parado, esperando pacientes, quando escutou um barulho e pensou que eram fogos de artifício, e de repente alguma coisa acertou o para-brisa do carro e os estilhaços acertaram o seu rosto ferindo sua vista.

Naquele local, e naquele momento, houve um confronto entre Policiais e bandidos, um dos carros dos bandidos quebrou, e desceram do carro com armas e coletes que foram abordados pelos agentes de segurança, ocasionando o tiroteio. O motorista relatou que foi muito bem atendido no hospital da Lagoa, e logo depois liberado.

A situação foi tão perigosa, que a vítima achou o projétil dentro do veículo, com parte da frente amassada como se tivesse batido em uma parede antes de acertar o veículo. O motorista, que também virou paciente, recebeu além do atendimento, medicamentos para o uso. Retornou para o município e passa bem.