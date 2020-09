Silva Jardim- Nesta última terça-feira 01/09, foi dada alta da paciente Maria José de Oliveira Glass 77 anos. A senhora Maria José, esposa do senhor Mário Luiz , mais conhecida como dona Lola, estava 07( sete) dias internada devido a ter contraído o corona vírus ( covid19). Perguntamos se estava satisfeita pelo tratamento dado pelo Núcleo de Atendimento Gripal, ela respondeu que: "...tratamento VIP, ninguém diz que eu fiquei isolada, não existe isolamento, eles estavam constantemente me dando toda atenção, todo carinho, por isso estou aqui agora, porque o atendimento foi VIP e graças a Deus, o Senhor me deu a cura através do trabalho deles aqui"(sic)

Agradeceu a Deus, disse sair dali diferente, por ser evangélica, relata "...sei que existe um Deus vivo.... eu evangelizei para todos ali você nem imagina...Ele (DEUS) sabia que eu tinha que vir aqui.(sic), que a humanidade precisa de amor, e que ali, recebeu muito amor. O marido Mário Luiz ,primeiro agradeceu a Deus dizendo :"...é Ele que dá vitória!" (sic), agradeceu o tratamento da equipe médica, e afirmou que foi um atendimento de 05(cinco) estrelas.

Entrevistamos a secretária municipal de saúde de Silva Jardim Josiane Ferreira da Silva, sobre a alta da dona Maria José de 77 anos, ela nos informou que é uma satisfação muito grande a paciente receber alta pois chegou à unidade com falta de ar, e que todo cuidado foi dado a dona Maria José.

Como é de costume na unidade, a paciente iniciou todo o protocolo de atendimento com exames, tomografia e teve a necessidade de ser hospitalizada, inclusive o cuidado da medicação diante do quadro dela. "... e hoje tivemos esta vitória de dar alta a dona Maria José, uma paciente idosa com comorbidade, mas que teve todo atendimento necessário, utilizando todos os nossos protocolos e medicação da unidade, e ela ficou hospitalizada conosco cerca de 07(sete) dias, e tendo uma melhora do seu quadro clínico, hoje podendo ter alta... pra gente isso é uma alegria...(sic) declarou a secretária.