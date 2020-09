Vereadora Ana Kelly pede providências através de requerimento no Plenário da Câmara

Silva Jardim- Na sessão da câmara Municipal de Silva Jardim no dia 17/08, a vereadora Ana Kelly Xavier fez um requerimento encaminhado ao Prefeito Jaime Figueredo Lima; solicitando informações sobre as medidas adotadas pelo poder executivo após denúncias veiculadas em emissoras de TV e nas redes sociais onde informavam que mais de 60 funcionários receberam o auxílio emergencial.

No requerimento, vem ainda destacando, que servidores não tem direito ao auxílio emergencial, e ainda cita que servidores do alto escalão foram contemplados com o benefício; um deles, o Sub-secretário de Segurança Pública, o senhor Carlos Robertos Soares Nunes Junior*, mais conhecido como "Bill" e a funcionária do gabinete Fabiane Pereira da Cruz*. Ainda no requerimento, a vereadora faz observação que os servidores podem responder por falsidade ideológica ou peculato.

O requerimento foi rejeitado no dia 26/08 por 03 votos a favor e 04 contra.

Os vereadores que votaram a favor do requerimento, para serem tomadas providências, ou seja: que consideram que os servidores sejam punidos pelo Executivo por receberem indevidamente o auxílio emergencial foram:

Vereadora Ana Kelly Xavier

Vereador Fabrício Napinho

Vereador Liés de Aldeia Velha

Os vereadores que votaram contra o requerimento foram:

Vereador Adão Firmino

Vereador Binho da Agricultura

Vereador Vivaldo

Vereador Zil do Caxito

Na sessão faltou o vereador "FIFICO", como não houve empate , não teve o voto da presidência da casa.



No final do requerimento, a vereadora Ana Kelly pede cópia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas TCE/RJ.

* Tentamos contato com os citados na matéria mas não conseguimos.