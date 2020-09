Secretaria de Saúde de Silva Jardim em ação conjunta com Corpo de Bombeiro promovem transferência de helicóptero

Silva Jardim- Na noite do dia 04/09, deu entrada na UPA de Silva Jardim, uma jovem de 20 anos portadora de doença autoimune em estado gravíssimo, necessitando de transferência urgente para hospital onde realiza o tratamento.

Seu estado era tal grave, que antes da transferência para o hospital de origem, era necessário a realização de procedimento no Centro cirúrgico; foi então que a Secretaria de Saúde de Silva Jardim, realizou contato com o Presidente do Hospital Darcy Vargas Dr. Fábio Fernando, que prontamente atendeu a solicitação e realizou o procedimento; paralelamente a Secretaria de Saúde de Silva Jardim entrou em contato para conseguir vaga no Hospital da Lagoa, e acionou o corpo de bombeiro afim de realizar a transferência segura e mais rápida para a paciente, tendo em vista seu estado de gravidade.



Entrevistamos a secretária Municipal de saúde Josiane Ferreira e sub-secretaria Lena, que agradeceram a toda equipe da UPA, do SAMU, ao Dr. Fábio Fernando e equipe, ao primeiro sargento Rodrigo Gabardo, Major Ulisses Gabardo e primeiro tenente Lucas, "...foi através do empenho de todos que conseguimos salvar mais uma vida!"(sic).