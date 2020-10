Cidade registra queda nos números de casos e óbitos Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 12:48 | Atualizado 20/10/2020 21:54

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, completou nessa segunda-feira (19) a marca de 30 dias sem registrar nova morte por conta da Covid-19, segundo o último boletim divulgado em suas redes sociais. Os números apresentados pela Prefeitura, entretanto, não conferem com os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).



O município, que atualiza diariamente o cenário da pandemia do novo coronavírus com boletins informativos na internet, contabilizou a última morte no dia 19 de setembro. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, a cidade teve 12 vidas perdidas para a Covid-19 desde março. No total, são 767 casos confirmados, enquanto dois pacientes seguem internados com a doença.



Apesar disso, no sistema da SES-RJ estão registradas nove mortes pela doença e apenas 167 casos confirmados. Em nota, a SES-RJ informou que conta com quatro canais de informação nos quais os municípios devem inserir seus números de casos e óbitos, e possíveis divergências entre os dados da SES e dos municípios ocorrem quando não há notificação adequada nos sistemas oficiais.



“A SES frisa que a notificação de casos e óbitos é de responsabilidade dos municípios, e que, sendo observadas discrepâncias, a Subsecretaria entra em contato para solicitar a regularização da situação. A SES reforça ainda que a doença é de notificação obrigatória e que as prefeituras precisam inserir os dados nos canais disponíveis”, explicou o órgão por meio de nota.



A Prefeitura de Silva Jardim explicou, por meio de nota, que ocorre apenas a falta de desfecho dos casos notificados após os dias de isolamento, no sistema da SES. "Os boletins diários divulgados amplamente, tanto no site quanto nas redes sociais deste município, demonstram a realidade deste município quanto a Covid-19, estando este totalmente atualizado", garantiu a Prefeitura.