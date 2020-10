Marcilene Xavier teve registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral Foto: Divulgação

Publicado 28/10/2020 21:02 | Atualizado 29/10/2020 10:08

SILVA JARDIM – A candidata a vice-prefeita Marcilene Xavier (PSL) desistiu de participar das eleições municipais em Silva Jardim, no interior do Rio. Em seu pedido de renúncia enviado ao juízo da 63° Zona Eleitoral nessa terça-feira (26), Marcilene alegou “razões pessoais”, solicitando o cancelamento e arquivamento do seu registro de candidatura. A chapa de Marcilene, composta por PSL, PROS e AVANTE já definiu Kátia Peixoto, a Tia Kátia da Educação (PROS), como nova candidata a vice na coligação.



Marcilene Xavier desiste de participar do pleito municipal logo após ter seu registro de candidatura negado pelo juízo da 63° Zona Eleitoral. No último sábado (24), a juíza Daniella Correia da Silva decidiu pelo indeferimento do registro de candidatura de 15 candidatos do PSL, entre eles, Marcilene, que estava na chapa com o candidato a prefeito Jaime Figueiredo Lima (PROS). De acordo com a sentença, o PSL não comprovou que possuía CNPJ válido e, ainda, utilizou CNPJ vinculado a outro município.



A ex-secretária de Educação, Tia Kátia, que concorreria ao cargo de vereadora, enviou ao juízo da 63° Zona Eleitoral pedido de cancelamento do seu registro de candidatura, notificando que havia sido escolhida para substituir a, então, candidata a vice-prefeita Marcilene Xavier no pleito municipal. Kátia, agora, aguarda pelo deferimento do seu registro de candidatura para ser oficializada como candidata a vice-prefeita na chapa. Além de Marcilene, todos os candidatos do PSL ao cargo de vereador sofreram o indeferimento.