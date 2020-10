Luciene Rosa mora sozinha no bairro Varginha em Silva Jardim Foto: Arquivo Pessoal

Por O Dia

SILVA JARDIM – Uma idosa está desaparecida há cerca de 30 dias na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Luciene Rosa moradora do bairro Varginha, teria saído de casa e não retornado. A família registrou boletim de ocorrência na última quinta-feira (7), na 120° Delegacia Policial. De acordo com informações de familiares, a idosa faz uso de medicamentos e demonstrava problemas psicológicos.



“Ela saiu de casa e não retornou. Não sabemos o horário que ela saiu, quando exatamente. Parece que deram falta dela uns 5 dias após ela ter desaparecido”, explicou a sobrinha de Luciene. A família tem receio de ela ter surtado e, por isso, não ter voltado para casa. Segundo a Polícia Civil, os familiares que registraram o boletim de ocorrência não possuíam informações pra instruir a investigação.



“A pessoa que registrou não era alfabetizada. Não soube dizer nada. Deu telefone errado e um endereço vago”, relatou o chefe de serviços da 120° Delegacia Policial de Silva Jardim. A polícia pede a quem tiver alguma informação e que possa ajudar nas investigações, que entre em contato pelo número (22) 2668-1894.