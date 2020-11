Município vive reta final para as eleições municipais desse domingo Foto: Divulgação / Prefeitura de Silva Jardim

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 18:38

SILVA JARDIM – Os candidatos à Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, começaram nesta segunda-feira (9) suas últimas atividades de campanha que vão até o próximo sábado. Faltando seis dias para o pleito municipal, André Lacerda (Podemos), Fifico (PSD), Glaubinho (Cidadania) e Jaime Figueiredo (PROS) continuam percorrendo o município a fim de, aumentar seus eleitorados. Confira em ordem alfabética como foi o dia dos candidatos ao cargo de prefeito.



André Lacerda (Podemos)



O candidato do Podemos, André Lacerda, visitou o bairro Caju para uma caminhada ao lado de eleitores por volta de 13h30.



Fifico (PSD)



O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Fifico, não divulgou sua agenda de campanha para esta segunda-feira.



Glaubinho (Cidadania)



O candidato do Cidadania, Glaubinho, não divulgou sua agenda de campanha para esta segunda-feira.



Jaime Figueiredo (PROS)



O candidato do Partido Republicano da Ordem Social, Jaime Figueiredo, não divulgou sua agenda de campanha para esta segunda-feira.