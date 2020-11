Ruas próximas às seções eleitorais registram aglomerações em todo município Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 15:50 | Atualizado 15/11/2020 15:51

SILVA JARDIM – Cerca de 19 mil eleitores estão indo às urnas neste domingo (15) na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Nas ruas, muita movimentação de pessoas próximo às seções eleitorais. No Centro do município, aglomerações em torno de bares, lanchonetes e restaurantes. De acordo com a Polícia Civil, nenhuma ocorrência foi registra até essa tarde.



A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores usem máscara e levem a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A medida visa evitar o compartilhamento de objetos e a disseminação do novo coronavírus. Como em eleições anteriores, o eleitor que fez o cadastro biométrico pode utilizar o aplicativo e-Título para se identificar.