Publicado 15/11/2020 19:13 | Atualizado 15/11/2020 19:15

SILVA JARDIM – Após 2h do encerramento da votação em Silva Jardim, no interior do Rio, o candidato do PROS, Jaime Figueiredo Lima lidera com 56,92% dos votos. Em segundo lugar vem Fifico (PSD) com 20,97%, seguido por André Lacerda (Podemos) que soma 20,04%, à frente de Glaubinho (Cidadania) que possui 2,07% dos votos contabilizados. Ao todo, 59,62% das urnas foram apuradas.Jaime é o atual prefeito de Silva Jardim, após ter assumido interinamente a Prefeitura da cidade. Na última sexta-feira (13) o TRE-RJ indeferiu a chapa composta pelo PROS , por isso, o candidato consta com votos “anulados sub judice” no aplicativo do TSE. De acordo o TRE, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) não possuía CNPJ válido no município de Silva Jardim na data da sua convenção partidária.vai publicar boletins com a apuração parcial até que seja possível declarar quem são os eleitos.