Jovem foi levada à 120ª DP, onde permaneceu presa por tráfico Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 10:02

SILVA JARDIM - Uma jovem de 20 anos foi presa por tráfico de drogas no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a jovem carregava 24 pinos de cocaína e cerca de R$ 430 em dinheiro, supostamente arrecadado com a venda de entorpecentes. A mulher foi conduzida à delegacia, onde permaneceu presa.



Ainda segundo a PM, a suspeita foi encontrada na Avenida Ponchedo Machado, depois de uma denúncia anônima. Após chegarem ao local, os agentes flagraram a jovem com o material apreendido. O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial de Silva Jardim, para a onde a jovem foi levada.