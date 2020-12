As causas do acidente ainda não foram esclarecidas Foto: Lucas Madureira

14/12/2020

SILVA JARDIM – Um guindaste tombou e caiu dentro do Rio São João às margens da BR-101, na altura de Silva Jardim, no interior do Rio. O acidente aconteceu na noite desse domingo (13), por volta das 23h, no Km 228 da rodovia, sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista do veículo sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital Público de Macaé.



Segundo a concessionária, o veículo seguia de Macaé, na Região Norte Fluminense, rumo à cidade do Rio de Janeiro quando saiu da pista e acabou tombando no rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As causas que teriam ocasionado o acidente ainda não foram esclarecidas. Não houve congestionamento na pista durante o atendimento à vítima.