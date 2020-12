Testagem ocorre em bairros com maior incidência da doença Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2020 13:49

Começou nessa segunda-feira (14) mais uma semana de testagem em massa de pessoas com suspeita da Covid-19, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a Prefeitura, nesta nova etapa, estão sendo atendidos os moradores dos bairros com maior incidência da doença na cidade, com o objetivo de identificar o vírus no início dos sintomas, e tratar os pacientes de maneira precoce.



Para evitar aglomeração de pessoas, a maioria das testagens foi realizada em sistema de drive-thru. O município informou que o teste que está sendo realizado é o RT-PCR, mais conhecido como swab. Os resultados estão sendo disponibilizados pela Fiocruz. No último boletim divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim, nessa segunda-feira, o município registrava 1.160 casos confirmados da Covid-19, incluindo 14 mortes pela doença.



Confira o cronograma de testagem da semana, divulgado pela Prefeitura:



15/12 - TERÇA-FEIRA

13h às 16h – UBS Fazenda Brasil.



17/12 - QUINTA-FEIRA

9h às 12h – UBS Caxito;

13h às 16h – UBS Imbaú.