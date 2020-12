Alagamentos e inundações são corriqueiros no município durante período de fortes chuvas Foto: Reprodução / DJ Chambinho

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 09:16

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou um comunicado na noite dessa terça-feira (22), informando que a cidade está em estado de alerta, devido às fortes chuvas que atingiram o município nas últimas horas. A Prefeitura disse ainda que o nível do Rio Capivarí está subindo e solicitou aos moradores das áreas próximas que fiquem em alerta.



Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199 ou ligar para o número 2668-1920. A previsão é de mais chuva para essa semana. Em janeiro deste ano, 49 pessoas ficaram desabrigadas e quatro desalojadas depois que uma forte chuva provocou o transbordamento do Rio Capivarí.