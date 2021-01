O vereador Liés Abibe ao lado dos vereadores Marcelinho Pedreiro e Andreia Menezes, em vídeo publicado nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 23:42

SILVA JARDIM – Aconteceu nesta quarta-feira (13) a primeira sessão legislativa da Câmara de Vereadores do município de Silva Jardim, no interior do Rio. A sessão ocorreu de forma extraordinária, e nela foi aprovada a lei que permite a transmissão ao vivo pela internet das próximas sessões que acontecerem na casa. Por unanimidade, os noves vereadores concordaram que a nova lei aumenta a transparência perante à população.



Em vídeo publicado nas redes sociais, o vereador Liés Abibe (PL) afirmou que desejo de aprovar a lei era antigo. "Hoje aconteceu a primeira sessão do ano, uma sessão que deu muita alegria para os vereadores que aprovaram a lei que vai permitir a transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal. Isso já era uma vontade nossa. Isso traz transparência e vai permitir à população acompanhar o trabalho da casa”, explicou o vereador.