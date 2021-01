Silva Jardim vive a expectativa da chegada da vacina na cidade Foto: Reprodução / Reuters

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:40 | Atualizado 18/01/2021 16:49

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, espera receber 480 doses da vacina CoronaVac até a próxima quarta-feira (20). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 487.520 doses do imunizante chegaram ao estado já nesta segunda-feira (18). O governo estadual comunicou, ainda, que recebendo as doses inicia imediatamente o processo de envio para os 92 municípios.



Procurada pelo Dia, a Prefeitura de Silva Jardim informou que nesta primeira fase serão imunizados profissionais de saúde na linha de frente da pandemia e idosos em instituições de longa permanência. Todas as informações sobre os locais de vacinação serão divulgadas no site oficial da Prefeitura da cidade em breve.