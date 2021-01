Bairro Boqueirão vem sofrendo com o abandono por parte do poder público Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 23:59

SILVA JARDIM - Moradores do bairro Boqueirão, em Silva Jardim, no interior do Rio, reclamam por causa da escuridão que tomou conta da localidade nos últimos dias. Segundo relatos de moradores, diversas ruas apresentam falta de iluminação pública, o que traz riscos para o local.



Ainda de acordo com o relato de um morador do bairro, há alguns anos, uma jovem teria sido assassinada em uma das ruas que estão totalmente sem iluminação atualmente. Em publicação nas redes sociais, o homem fez um apelo à Prefeitura da cidade pedindo ajuda para resolver o problema.



O Dia tenta contato com a Prefeitura de Silva Jardim para saber quais medidas serão tomadas para reestabelecer a iluminação pública no bairro.