Publicado 19/01/2021 00:23 | Atualizado 19/01/2021 00:23

SILVA JARDIM – Uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal em parceira com a Polícia Militar nesse domingo (17) visou impedir aglomerações no distrito de Aldeia Velha, em Silva Jardim, no interior do Rio. O objetivo era fiscalizar e fazer orientações sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, além de coibir som alto o que acaba criando aglomeração.



Conhecida pelas cachoeiras e belezas naturais, Aldeia Velha atrai turistas de diferentes cidades do Estado. Segundo a Associação de Moradores de Aldeia Velha (AMAVE), as 16 pousadas que possuem na localidade entre 80% e 100% de taxa de ocupação, neste fim de semana.