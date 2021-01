Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:43

SILVA JARDIM – Os primeiros vacinados contra a Covid-19 em, no interior do Rio, foram os profissionais Rui Barbosa Souza, médico oftalmologista, e Lauro de Oliveira Alves, enfermeiro do SAMU. Ambos fazem parte da equipe da rede municipal de Saúde, que será vacinada prioritariamente com as 240 doses da. A campanha de vacinação no município começou nesta quarta-feira (20), na Policlínica Municipal.“Eu agradeço por ter sido escolhido o primeiro a ser vacinado na cidade”, disse emocionado o médico Rui Barbosa Souza na sala de imunização montada pela Prefeitura para vacinar contra o. A estratégia é começar a imunizar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com as primeiras doses da vacina, que foram enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde e chegaram ao município, nessa terça-feira (19) O prefeito interino do município, Fabrício de Napinho, acompanhou o início da imunização na cidade. “Hoje é um dia de muita alegria para nós, pois estamos fazendo a primeira aplicação da nossa campanha de vacinação contra o coronavírus”, afirmou. De acordo com a Prefeitura, os imunizantes serão aplicados de acordo com o que determina o Plano Nacional de Imunização do governo federal.