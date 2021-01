Agentes da Prefeitura recolheram tevês em meio a material descartado Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 23:02

SILVA JARDIM – Uma grande quantidade de lixo eletrônico foi retirada no distrito de Aldeia Velha, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. A ação da Prefeitura do município, que aconteceu na tarde dessa quarta-feira (20), contou com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos. Além da retirada do material, foi realizada uma manutenção na estrada que dá acesso à localidade.



De acordo com a Prefeitura, entre os resíduos recolhidos durante a ação no local, foram encontradas algumas tevês descartadas às margens da via. A equipe que esteve presente ao local, ainda precisou efetuar a retirada de uma barreira que caiu próxima a uma casa. A ação faz parte das visitas que a Prefeitura tem realizado em diversos bairros e distritos da cidade.