Cantor curte cachoeira ao lado da esposa e dos dois filhos Foto: Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 15:24

SILVA JARDIM – Após o fim de uma turnê pelas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, o cantor gospel sertanejo Jonas Maciel decidiu tirar alguns dias de folga no interior do Rio de Janeiro. Famoso pelo rit “Boas Notícias”, o artista compartilhou em suas redes sociais, neste sábado (23), um registro ao lado da família, em um rio, no distrito de Aldeia Velha, área rural de Silva Jardim.



Na descrição da imagem, Jonas escreveu: “Desintoxicar é preciso”. O cantor lançou na última segunda-feira (18), o seu novo sigle “Reconstruir”, que está disponível em todas as plataformas digitais da gravadora Central Gospel Music.



Pai do João Gabriel, de 10 anos, e do João Victor, de 13, Jonas é casado com Pricila Maciel, que atua como coordenadora da escola de música fundada pelo artista. Em 2017, a história de drama e superação da vida do cantor deu vida ao curta-metragem “Entre a Fé, o Medo e a Coragem”, dirigido por Vlad Aguiar, e que possui mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube.