Jeferson Nascimento da Silva já possuía passagem pela polícia Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 23:39 | Atualizado 27/01/2021 23:43

SILVA JARDIM – A Polícia de Silva Jardim, no interior do Rio, deteve um homem suspeito de estar envolvido com furtos de veículos, no Centro da cidade. Jeferson Nascimento da Silva, conhecido como Jefinho, foi levado para a delegacia nessa terça-feira (26), onde confessou os crimes. De acordo com a polícia, o rapaz foi liberado logo após prestar depoimento.



A ação do criminoso foi gravada e divulgada nas redes sociais por testemunhas que flagraram a tentativa de furto. No vídeo, é possível ver Jefinho próximo a uma agência dos Correios, abrindo pelo menos dois carros que estavam estacionados. Segundo a polícia, esta não foi a primeira vez que Jefinho foi detido.



A Polícia Civil ainda informou que o jovem já esteve preso por outros motivos. Em julho de 2019, Jefinho foi preso por tráfico de drogas. Em sua ficha criminal constam: furto, tráfico de drogas, dano ao patrimônio público, desacato, ameaça, lesão corporal, porte e uso de drogas.