Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:29

SILVA JARDIM – Ao contrário da capital doque iniciou a segunda etapa da vacinação contraque, prioriza os idosos em geral, nessa segunda-feira (1°), a cidade de, no interior do estado, segue sem previsão para aplicar as primeiras doses da vacina na população da terceira idade. De acordo com a Prefeitura, a quantidade de doses recebidas pelo município não é suficiente nem para os profissionais de saúde.Conforme o Município, a expectativa é avançar à próxima etapa de vacinação assim que forem entregues novas doses. Ao todo, o município recebeu 460 vacinas contra Covid-19, sendo 240 doses da CoronaVac e 220 doses de Oxford . A primeira etapa segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem como público-alvo desta primeira fase os profissionais de saúde, idosos e deficientes institucionalizados.