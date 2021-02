Por O Dia

Publicado 04/02/2021 23:41

SILVA JARDIM – Após bastante demora a cidade de, no interior do Rio, definiu nesta quinta-feira (4) seu novo secretário de Segurança Pública. Trata-se do policial militar Maciel Frazão do Espirito Santo Silva, que foi nomeado ao cargo pelo prefeito interino do município, Fabrício Azedo, conhecido popularmente como Fabrício de Napinho.O novo secretário garante que irá se dedicar 24 horas por dia à cidade e pretende buscar parcerias em municípios vizinhos. “Vamos trabalhar totalmente dentro da legalidade onde a lei nos ampara, e assim prestar um serviço de excelência a nossa tão amada Silva Jardim”, garantiu o agora secretário, que há oito anos se dedica à Segurança Pública.A nomeação, no entanto, vem após uma enorme indefinição por parte do governo municipal, uma vez que, as outras secretarias do município já haviam conhecido seus respectivos secretários desde o dia 7 de janeiro . A maioria dos escolhidos são figuras conhecidas da política local. Lista conta com parentes do próprio prefeito e de atuais vereadores.