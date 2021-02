Por O Dia

Publicado 05/02/2021 19:00

Caso parecido

SILVA JARDIM – Moradores da cidade de, no interior do Rio, reclamam que há falta de médicos na, atualmente utilizada como Polo de Síndrome Gripal, unidade de saúde que cuida dos casos deno município. De acordo com o relato de testemunhas, a clínica teria ficado sem atendimento médico durante toda a manhã dessa quinta-feira (4) devido à falta de profissionais de saúde no local.“Testei positivo para coronavírus há 14 dias, minha empresa me pediu um exame de sorologia para retornar ao trabalho. Chegando no atendimento, onde ficam as pessoas para serem atendidas do coronavírus, não tinha médico. Uma das pessoas me falou que estava desde às 8h da manhã e não havia sido atendida. Fiquei até meio-dia e nada de o médico chegar”, contou um dos pacientes que esteve na unidade e pediu para não ser identificado.Procurada pelo, a Prefeitura de Silva Jardim informou, por meio de nota, que a médica que trabalha na unidade atrasou por conta de um imprevisto gerado pelas obras na BR-101. Ainda de acordo com o Município, a profissional reside na capital do Rio de Janeiro. Segue um trecho da nota enviada pela Prefeitura:“Houve atraso nos atendimentos, porém todos os usuários que foram na unidade para atendimento foram acolhidos e classificados, sendo verificados sinais vitais e nenhum deles com sinais de alarme; todos classificados como verde e azul. Caso houvesse algum caso eminente de emergência o médico da UPA se paramentaria e faria o atendimento”, diz a nota.No mês de janeiro, o agora Polo de Síndrome Gripal da cidade passou por uma situação um tanto inusitada. Um médico "desapareceu" e deixou pacientes sem atendimento . De acordo com o prefeito do município, Fabrício Azevedo, o médico que atenderia o plantão “simplesmente desapareceu, não atendeu o telefone e não deu nenhuma satisfação”, disse o prefeito em vídeo. O caso irritou os moradores da cidade que estiveram na clínica na ocasião.