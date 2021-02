Irval Filho era casado e deixa esposa Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 19:50 | Atualizado 06/02/2021 19:51

SILVA JARDIM - O corpo do professor e escritor Irval di Franco Filho, de 59 anos, foi enterrado na manhã dessa sexta-feira (5) no Cemitério Municipal de Imbaú, em Silva Jardim, no interior do Rio. Irval havia sofrido um infarto fulminante em casa, segundo familiares próximos, na última quinta-feira (5). Ele chegou a ser levado para a UPA do município, mas não resistiu.



A cerimônia de despedida aconteceu no templo da Igreja Batista do Imbaú, e o enterro foi por volta das 8h. Irval era professor de literatura e autor do livro de poesias “Identidade”, publicado em 2014. Era torcedor fanático do Fluminense e foi homenageado por amigos e familiares, que sepultaram o seu corpo com uma bandeira do seu time do coração. Ele era casado e deixa esposa.



"Silva Jardim perde um nome que fez parte da nossa literatura, mas a sua obra ficará imortalizada em nosso município, fazendo com que aqueles que ainda não a conhecem tenham a oportunidade de usufruir de toda a sua expressão poética", lamentou o amigo e também escritor Aliandro Rosa.