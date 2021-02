Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:46

SILVA JARDIM – A Prefeitura de, no interior do Rio, instalou barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade, na tarde desta sexta-feira (12). Segundo o Município, a medida prevê a contenção no fluxo de turistas, além de diminuir a proliferação do. Os dois pontos escolhidos foram os distritos de, onde geralmente se concentram o maior número de visitantes durante o período. De acordo com o decreto publicado pela Prefeitura nessa quarta-feira , nos postos de controle será aferida temperatura e verificado o uso de máscara de proteção. Assim como solicitada a apresentação de atestado de residência, certificado de registro do veículo e comprovante de reserva de hospedagem em hotéis ou pousadas, se for o caso. O controle ao fluxo de visitantes vai permanecer sendo realizado até a próxima terça-feira (16).Após reunião, ficou decidido que em Aldeia Velha a triagem dos veículos e pessoas será em um posto na chegada ao Centro da localidade, a oito quilômetros da entrada, que é na rodovia. Neste ponto, também já haverá uma placa (foto) alertando que o acesso será controlado com a barreira sanitária, a fim de que os visitantes possam optar por prosseguir ou não. O mesmo ocorrerá no acesso ao bairro Bananeiras, também na BR-101.