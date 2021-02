Por O Dia

Publicado 16/02/2021 13:41

SILVA JARDIM – A Polícia Militar de, no interior do Rio, descobriu a origem dos dois homens envolvidos numa tentativa de furto a caixa eletrônico, numa agência do Banco do Brasil , no Centro da cidade, na tarde dessa segunda-feira (15). Os dois criminosos, de 28 e 38 anos, confessaram na delegacia que são dee fazem parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime, segundo a PM.Com eles foi apreendido um dispositivo conhecido como “”, utilizado para cometer os furtos aos caixas eletrônicos. Os presos e o equipamento apreendido foram levados para a, onde o caso foi registrado. Segundo a polícia, os agentes foram acionados por volta das 13h55 para a agência bancária, após uma denúncia de que suspeitos estariam no local tentando furtar os caixas eletrônicos.Ainda conforme a PM, com a chegada dos policiais, os criminosos ainda tentaram fugir, mas acabaram capturados. A PM fez buscas na região para tentar encontrar umde cor preta, apontado pelos criminosos, e que estaria dando cobertura a eles, no momento da ação, mas o veículo não foi localizado. A polícia afirmou que os bandidos foram autuados por tentativa de furto e permaneceram presos.