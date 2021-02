Homem foi encontrado e levado para a 120º Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 22:02

SILVA JARDIM – Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (17) após ameaçar a esposa com uma enxada e uma faca, em Silva Jardim, no interior do Rio. O criminoso foi preso em flagrante e enquadrado na Lei Maria da Penha, pela Polícia Civil. Na delegacia, Kevin Esteve Fonseca da Silva, de 32 anos, que já possuía passagem pela polícia, confessou o crime.



A polícia chegou até Kevin, depois que sua esposa foi à 120º Delegacia Policial prestar queixa. Na delegacia, ela afirmou ter sofrido ameaças de morte, além de ter sido colocada para fora de casa com suas duas filhas pequenas, na frente de testemunhas. Os agentes, então, foram até a Rua Nelson Alfradique, no bairro Cidade Nova, onde Kevin foi encontrado e preso.



De acordo com a PM, em sua ficha criminal, Kevin possui diversos crimes, como: porte ilegal de armas, duas anotações por furto, duas anotações por roubo, além de outras duas anotações pelo crime de ameaça, descrito no Artigo 147 do código penal pelo ato de “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.