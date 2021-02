Programa contribui para ações de promoção, prevenção e atenção à saúde Foto: Lucas Madureira

SILVA JARDIM – A rede pública de ensino do município de Silva Jardim, no interior do Rio, vai receber mais recursos vindos do governo federal a partir deste ano. De acordo com publicação da Prefeitura da cidade nessa quarta-feira (17), em suas redes sociais, o município passa a fazer parte do Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvido pelos ministérios da Saúde e Educação.



Segundo a secretária de Educação, Zilmara Brandão, a adesão dá direito ao município de receber um recurso para custeio de ações na rede de ensino. O programa tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. A parceria entre Prefeitura e o governo federal garante apoio até o fim de 2022.