Publicado 19/02/2021 12:54 | Atualizado 19/02/2021 12:55

SILVA JARDIM – Em publicação nas redes sociais nessa quinta-feira (18), a Prefeitura de, no interior do Rio, emitiu uma nota de esclarecimento a respeito de uma grande quantidade de lixo hospitalar descartada de maneira irregular na última segunda-feira (15) , no bairro. De acordo com a nota, o material rejeitado pertencia à rede de saúde de outro município.Conforme o texto publicado, o município ao qual o material pertencia, foi informado do ocorrido. “O responsável pelo descarte, ao contrário do que ele afirmou, não fora orientado por nenhum Posto de Saúde do Município a jogá-lo no local. Embora o material não pertença ao Município, a Secretaria de Saúde, no intuito de facilitar a resolução da questão, solicitou a dois servidores que retirassem o material”, diz trecho da nota.“A mãe dele usava de forma contínua o material, mas a máquina que ele utilizava apresentou defeito e sua mãe já estava residindo em outro município, tendo deixado aquele material na sua casa. Como ele não iria usá-lo mais, resolveu descartá-lo na rua”, explica a Prefeitura em outro trecho da nota, afirmando que o responsável pelo descarte foi levado para prestar depoimento na delegacia da cidade.