O criminoso foi levado para 120ª Delegacia Policial Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 22:26

SILVA JARDIM – Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia, o criminoso que, estava foragido desde 2018, foi encontrado pelos agentes no bairro Cidade Nova após investigações. O suspeito foi levado para a 120º Delegacia Policial.



Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em 2011, quando o homem tentou matar o atual namorado da sua ex-companheira, à época, utilizando uma faca. Ainda de acordo com a corporação, contra suspeito havia um mandado de prisão condenatória expedido pela comarca de Silva Jardim.

Publicidade